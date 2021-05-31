美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與南韓日前宣布廢除《美韓飛彈指南》，此舉引發北韓不滿，31日透過國際事務評論員名義，在《朝中社》發表文章，指稱美國好戰，終止《飛彈指南》更能清楚地讓外界看清，究竟是誰在加劇朝鮮半島的緊張局勢。評論認為美國根本雙重標準。不過，該篇文章僅以評論員名義發出，也被認為是為外交活動留下餘地。

該篇發表在《朝中社》的社論指出，多數國家都認為美國政府新版對北韓政策中的「務實接觸」與「最大靈活性」只不過是騙人的把戲，而中止《飛彈指南》的行為，只是讓外界更清楚地看到導致朝鮮半島情勢加劇的真正幕後主使者是誰。

▲北韓此舉被認為是在針對美國。圖左為美國總統拜登，圖右為北韓領導人金正恩。（圖／路透社／ETtoday合圖）



報導稱，美韓雙方既然已經明確表達「攻擊北韓」的野心，那麼今後也沒有任何依據譴責北韓加強自主防禦。報導中還提到，美國給朝鮮半島內外都帶來非對稱性的失衡，同時向北韓施壓，這是嚴重的失誤，會給朝鮮半島帶來不穩定的嚴重情況。而北韓針對的是美國，而非南韓，未來將以「以強對強，以善對善」的原則對待美國。

這是北韓首次透過官方媒體對韓美高峰會談做出回應，而該篇評論僅發表英文版，並未公開韓文原文，種種跡象都表明是在「針對美國」。外界分析，北韓此次以評論員名義發表社論，是為了替將來的外交活動留下餘地。

另一方面，南韓總統文在寅與美國總統拜登21日在美國白宮舉行高峰會談，兩人在會後的記者會中表示，雙方商定終止《飛彈指南》。

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