網紅把特斯拉當「酒駕神器」　開自動駕駛後座嗨搖！點閱突破千萬

記者張寧倢／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年來都表示特斯拉的自動駕駛功能很安全，更預測這項趨勢正在成為現實。然而，國外網路社交平台最近吹起了一股危險風潮，許多網紅上傳短片，炫耀自己在高速行駛的狀態下，啟動Autopilot自駕系統並離開駕駛座的驚險畫面，而其中一則類似TikTok影片點閱已經突破1260萬。

▲國外網紅開啟特斯拉自動駕駛，3名乘客竟都沒坐在駕駛座上。（圖／翻攝自TikTok／@blurrblake）

根據法新社、《華爾街日報》報導，特斯拉方面表示，Autopilot系統只是自動輔助駕駛，讓車輛能夠依照道路標線行進，在轉向時也能保持適當距離，至於「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）也只是為了協助停入狹窄的車位等，無論是哪種自駕系統都還是需要車主積極參與，若偵測到駕駛未將雙手放在方向盤上或沒繫安全帶，就會發出警示音，最終關閉自駕系統。

然而，國外網路社群中最近卻興起一股危險風潮，許多TikTok、IG等用戶拍攝他們開啟特斯拉自駕系統後離開駕駛座的影片，甚至把Autopilot當成酒後代駕。其中一部由帳號「blurrblake」拍攝影片在TikTok上點閱已經突破1260萬次，更有170萬人按讚，車上1人坐在副駕的位置，後座還有2名乘客正喝著啤酒，當時車輛時速飆破105公里，3個年輕人卻還沉浸在音樂中一邊跳舞，畫面相當危險。

報導提醒，這種行為完全非法，而且也違反社群規則，但是對決心濫用自駕的人來說，這些保護措施幾乎毫無用處。國外YouTuber「Dirty Tesla」透過影片表示，無論特斯拉如何改善安全機制，車主還是會找到騙過系統的方法，還會拍片教網友們如何打敗這些系統偵測，「蠢蛋終究會是蠢蛋。」

事實上，多年來已經發生多起因為過於信任特斯拉自駕功能而撞車的交通意外。今年4月17日，美國休士頓才有一輛特斯拉撞上路邊樹木，造成2名乘客身亡，當地警方表示，當時駕駛座上沒有坐人。在洛杉磯以東80公里的城市5月5日也發生一起Model 3的死亡車禍，35歲駕駛史蒂文（Steven Michael Hendrickson）生前曾在IG上傳過雙手沒有放在方向盤上的危險行車影片。

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