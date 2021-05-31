　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封鎖2周見效！新加坡疫情漸穩　李顯龍將宣布解封計畫

▲▼新加坡5月中疫情反撲，防疫層級提升，民眾湧入超市搶購。（圖／路透）

▲ 新加坡5月中防疫層級提升，民眾湧入超市採購。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡月中本土疫情升溫，《彭博》最新全球防疫韌性排名自世界第一後退一名，收緊防疫措施經過2週，疫情已取得控制。總理李顯龍將於今（31）日下午說明未來防疫政策及逐步解封計畫，預計談及如何加速檢測、追蹤接觸者及疫苗接種。

李顯龍30日以謹慎樂觀的語氣在臉書發文表示，「社區新增病例在過去2周內已趨於穩定，我們為保障新加坡人的安全而採取的緊縮措施正在發揮作用，謝謝你們待在家中並遵守規定。我明天將與大家分享，我們計畫如何在控制疫情的同時逐步重新開放，方法包括檢測、追蹤接觸者及疫苗接種，這些都要更快、更多。此外，新常態會是什麼模樣呢？」預告31日下午4時將透過直播進一步說明。

新加坡自16日起加強防疫，措施包括餐廳禁止內用、禁止2人以上聚會、大部分學校改為線上教學。對於這個作為世界貿易中心的經濟體，鎖國勢必帶來經濟損失。政府日前也宣布，將向本月受到影響的企業及個人提供8億新元（約新台幣167億元）的額外補助。

新加坡30日通報單日新增19起本土個案，其中5例與已知感染群無關。政府說明，新冠病毒不會立刻消失，將「最大限度施打疫苗」視為未來解封關鍵，計畫8月底前至少為所有符合條件者提供第一劑疫苗。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／護理師被砍、傳各院物資不足　指揮中心11:30緊急說明
台北醫院「戶外搭棚收患者」畫面瘋傳！院方緊急回應
快訊／侯友宜宣布：1200坪疫苗接種站正式啟動！每天快篩2千
遭確診男持刀砍　雙和醫院「3護理師傷勢曝」！她腹部中刀急救中
快訊／桃園、新竹同步宣布「市場分流」：看身分證尾數！
快訊／郭台銘拚72hr備妥8大文件　週三向指揮中心申請BNT
確診數下降！專家籲「繼續做好1件事」：614後有望降級
雨彈炸水庫「共1893萬噸水！」　最大贏家是這座
快訊／雙和醫院確診者拿刀！　砍3醫護人員濺血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美專家警告：新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-26、covid-32

網紅把特斯拉當「酒後代駕」　開自動駕駛後座嗨搖！點閱竟破千萬

打完2劑疫苗才有8成防護力！醫提醒這點是關鍵：而非嘴上超前部署

越南胡志明市1300萬人「全面篩檢」　居民擠爆超市搶購物資

封鎖2周見效！新加坡疫情漸穩　李顯龍將宣布解封計畫

他超車衰遇「逆向三寶」失控打滑　下秒遭卡車後輪爆頭慘死

佛州槍擊案至少2死20傷！　3槍手闖演唱會無差別掃射

以色列4次大選組閣失敗「造王者出現」！　納坦雅胡執政12年恐退位

6月1.2億劑供民眾施打！　印度宣布加快接種速度

武漢病毒所外洩新冠病毒！　英情報圈風向改變：是有可能的

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

美專家警告：新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-26、covid-32

網紅把特斯拉當「酒後代駕」　開自動駕駛後座嗨搖！點閱竟破千萬

打完2劑疫苗才有8成防護力！醫提醒這點是關鍵：而非嘴上超前部署

越南胡志明市1300萬人「全面篩檢」　居民擠爆超市搶購物資

封鎖2周見效！新加坡疫情漸穩　李顯龍將宣布解封計畫

他超車衰遇「逆向三寶」失控打滑　下秒遭卡車後輪爆頭慘死

佛州槍擊案至少2死20傷！　3槍手闖演唱會無差別掃射

以色列4次大選組閣失敗「造王者出現」！　納坦雅胡執政12年恐退位

6月1.2億劑供民眾施打！　印度宣布加快接種速度

武漢病毒所外洩新冠病毒！　英情報圈風向改變：是有可能的

李千那「從沒想過會被詐騙」！崩潰PO 4截圖還原過程…損失金額曝

確保警察服務持續　內埔警分局各駐地設置「叫人鈴」服務

美專家警告：新冠病毒不溯源　未來恐出現covid-26、covid-32

阿嬤不識字「呆站門口」買嘸紙尿褲！她幫寫實聯制…曝獨居者辛酸

楊翠請辭促轉會主委　遺缺由副主委葉虹靈代理

佛光山遭已讀不回　蔣萬安怒批：民間捐疫苗已有先例

陳時中「知名疫苗未做完3期就授權」　醫打臉：個案數都大於3萬人

一堆民眾來義鄉玩水！尤秋興護故鄉…懇求：不要進入部落

疫苗施打進度一次看！15萬劑AZ分配各縣市　高雄2.1萬最快打完

快訊／雙和醫院醫護被砍、傳各院物資不足　陳宗彥11:30臨時記者會說明

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

佛州音樂會3人無差別掃射2死20傷

英情報圈：新冠病毒可能從武漢病毒所外洩

中國科學家「反向工程」掩飾病毒人造痕跡

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

馬來西亞增設大型接種中心抗疫 拚單日施打15萬人

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

印度：6月1.2億劑供民眾施打

以色列「造王者出現」　納坦雅胡執政12年恐退位

迪士尼遇見「謀殺犯」　她看電視嚇傻

即／美國贈南韓百萬劑嬌生疫苗！本周抵達

醫科22歲鮮肉失蹤亡！朋友手機終被尋獲

印度「河邊拋屍」畫面曝光！

佛州演唱會槍擊案！　至少2死20傷

拔冰箱插頭充手機　這國1000劑疫苗全毀

更多熱門

相關新聞

他超車遇逆向三寶　慘遭卡車輾過慘死

他超車遇逆向三寶　慘遭卡車輾過慘死

印尼東爪哇省一名男子日前騎機車載著妻子出門，當時他們騎在一輛卡車旁邊，準備要超車時，突然有一名女子騎著腳踏車逆向，兩人閃避不及擦撞卡車，結果男子直接被卡車輪胎輾過，當場爆頭慘死。

曾收115萬劑疫苗自打臉　時任副署長是陳時中

曾收115萬劑疫苗自打臉　時任副署長是陳時中

家屬見無最後一面！　禮儀師揭確診往生後事

家屬見無最後一面！　禮儀師揭確診往生後事

家屬湧集中檢疫所　ICU醫鞠躬求離開

家屬湧集中檢疫所　ICU醫鞠躬求離開

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎新加坡疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面