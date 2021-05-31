6月1.2億劑供民眾施打！　印度宣布加快接種速度





▲印度疫情仍嚴重，官方拚短時間內大量接種疫苗。（圖／路透）

文／中央社孟買30日綜合外電報導

印度政府今天說，6月將有近1億2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供國內使用。

這意味著比5月取得的7940萬劑疫苗有顯著成長。

印度已經施打約2億1200萬劑疫苗，僅次於中國和美國，但全國13億5000萬人口中僅約3%的人接種完必要的兩劑疫苗。

印度今天通報，過去24小時新增16萬5553人確診，創下46天來單日最低，又有3460人染疫不治。