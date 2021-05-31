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拯救全國5%疫苗接種率　加拿大延長AZ存貨使用效期30天

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲阿斯利康（AZ）疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大衛生機構發布聲明，將延長2批阿斯利康（AZ）疫苗效期30日， 共5萬劑疫苗有效期限將從5月31日推遲至7月1日，此舉確保各省都能有效施打完現有存貨，並強調延長保質期完全根據科學依據，民眾不需擔心。

衛生部強調，加拿大有近5萬劑疫苗原定31日到期，導致地方機構慌亂趕在期限內施打完畢，延長期限是為「確保全國各地區能有效利用現有庫存，提供加拿大民眾極需的疫苗保護。」

加拿大當局曾批准AZ疫苗使用期限為6個月，而27日接獲阿斯利康公司審核後，表示根據「產品穩定性和數據模型資料」，這2批疫苗質量、安全與效力都能繼續維持1個月，將總期限拉長至7個月。

多倫多大學傳染病學教授波谷（Issac Bogoch）博士表示，衛生部與阿斯利康皆認為延長期限是安全舉動，將對疫情走向是「非常好的」，能夠給疫苗更多使用空間與時間，降低過期機率，同時提高施打效率。

波谷博士強調，希望當局能持續提供訊息，加強大眾對疫苗安全與品質的信心，但「我對國家醫療機構有信心，他們成功帶領我們度過難關。」

官方數據顯示，加拿大目前共施打2千萬劑疫苗，有55.62%民眾接種至少一劑，但仍只有200萬人完成2劑接種程序，佔總人口的5%。

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