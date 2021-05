印度「河邊拋屍」畫面曝光！　醫證實：是2天前染疫死亡病患

▲印度「河邊拋屍」畫面曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度先前頻頻傳出有大量遺體恆河漂流,讓當局下令要求各邦必須加強河岸巡邏。沒想到還是有人在一處橋邊直接目擊有人將屍體直接拋進河哩,且後來證實死者是新冠肺炎的確診者,拋屍畫面也在社群網站上曝光,當地政府也準備對死者家屬提起訴訟。

