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印度「河邊拋屍」畫面曝光！　醫證實：是2天前染疫死亡病患

▲▼印度「河邊拋屍」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲印度「河邊拋屍」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度先前頻頻傳出有大量遺體恆河漂流，讓當局下令要求各邦必須加強河岸巡邏。沒想到還是有人在一處橋邊直接目擊有人將屍體直接拋進河哩，且後來證實死者是新冠肺炎的確診者，拋屍畫面也在社群網站上曝光，當地政府也準備對死者家屬提起訴訟。

根據印度《新德里電視台》（NDTV）報導，北方邦巴爾拉姆普爾區（Balrampur）有人開車經過一處橋樑時，發現兩名身穿防護衣的男子，正準備將一具遺體丟入河中，從曝光的畫面可以看到，他們還試圖將屍體從屍袋中拉出來，而這段畫面也在社群網站上傳開來。

據調查，這具遺體確實是新冠肺炎感染者，該名死者於25日入院，28日不幸病逝，依照相關規定，死者遺體轉交由親屬處理。巴爾拉姆普爾區首席醫療官指出，死者的親屬後來選擇將屍體拋入河中，當局也會對親屬提起訴訟。

印度政府在河面漂屍的新聞不斷傳出後，下令各邦必須加強河岸巡邏。光是本月初就有數百具遺體在比哈爾邦和北方邦中間的恆河沿岸被發現，由於漲潮或流速影響，目前也無法判定遺體是從何處被拋下。

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