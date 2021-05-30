爸遺言「好好照顧自己」她染疫錯過最後一面　躺床看亡父照痛哭

@affeafirzana The hardest moment was i received the news that Abah passed away, masa aku masih terlantar sakit di hospital dan tak dapat tengok abah kebumi original sound - Charli Queen

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞柔佛州的少女阿菲亞（Affea）確診新冠肺炎，與因胃炎住院的父親住在同間醫院的不同病房內，卻因疫情考量無法見面。她某日凌晨突然接到許多慰問訊息，才知道爸爸稍早已經去世，自己卻錯過最後一面，只能躺在病床上看著亡父照片默默流淚，至今仍無法親自到墳墓前探望。

阿菲亞在TikTok上分享紀念父親的影片，爸爸和她玩耍時，眼神裡充滿慈祥與父愛，即使住院期間也不忘發訊息關心女兒，「妳要聽爸爸的話，好好照顧妳自己」，未料還來不及再和愛女說上別的話，就於5月5日病逝。

▲馬來西亞少女染疫錯過父親最後一面。（圖／翻攝TikTok@affeafirzana）

阿菲亞在齋戒月第一周（4月13日當周）開始感到不適，發燒並出現其他症狀，病情急速惡化後，採檢確診。她的父親有著糖尿病、高血壓病史，原本因胃炎送醫，之後又因為高血糖症狀轉院並且住進加護病房。

阿菲亞根接受《星洲網》採訪時說，「我曾經要求想要見父親，可是醫生不允許」，只能透過電話表達關心。她回憶父親去世那晚曾說「餓了，想要洗澡」，聲音非常微弱，「我很難過，因為我什麼都做不了，家人不能夠陪在他身邊」。

阿菲亞說，她以前生病時，父親總是非常不捨，甚至希望分攤女兒遭遇的痛苦，「最糟糕的就是，我收到爸爸去世的消息時，自己也在醫院裡，卻臥病在床無法見他。我現在只能在手機裡看看父親的照片，在遠方祈禱」。

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