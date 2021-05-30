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煉油廠「深夜驚傳爆炸聲」　周邊民宅狂震！大火染紅天空影片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州的埃爾貢煉油廠（Ergon Oil Refinery）又傳祝融之災，該廠址29日晚間11時左右突然傳出爆炸聲，就連附近居民的房子都因此震動，熊熊火勢延燒數小時才受控撲滅。但是，事發當時火苗竄出、染紅整片夜空的驚悚畫面，已經在社群媒體上流傳。

綜合美媒報導，煉油廠發生火災的消息傳出後，鄰近地區所有警消單位全都出動，即刻疏散附近居民和旅客，並且封鎖公路。

▲美國西維吉尼亞州煉油廠發生火警。（圖／翻攝Twitter@W0lverineupdate）

▲美國西維吉尼亞州煉油廠發生火警。（圖／翻攝Twitter@W0lverineupdate）

漢考克郡（Hancock County）官員稍後向媒體證實，火勢已經撲滅，且所有廠內人員都已經尋獲，幸好沒有任何傷亡，但是相關單位尚不清楚起火原因。據悉，所有疏散人員在30日凌晨2時左右已經可以返回住家或旅館，公路也迅速開通。

值得注意的是，同一地點4月初也發生一場火災，幸好當時無人傷亡。

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