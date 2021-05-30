快訊／進入四級警戒？柯文哲：北市目前沒有要進入封城危機

記者袁茵／台北報導

指揮中心30日公布，國內新增266例本土，以新北市193例居多，其次為台北市85例，另有89例校正回歸，以及新增11例死亡。台北市政府30日召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，現階段北市沒有要進行升高到四級的危機。

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，預計將對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出相關回應。

關於北市要不要升高至四級警戒？柯文哲表示，今早有舉行四級演習，目前「北市沒有要進入四級封城危機」，要到四級的話項目很多，例如沒必要不準外出、停班停課，甚至停工、聚會停止；但以萬華為例，每10萬人口達到400例確診，實施軟性封城就能達到控制效果，所以現階段北市沒有要進行升高到四級的危機。

指揮中心表示，新增266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月29日；另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。

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▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）