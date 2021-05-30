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LIVE／北市增85例本土！四級兵推封城「停工不得了」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

指揮中心30日公布，國內新增266例本土，以新北市193例居多，其次為台北市85例，另有89例校正回歸，以及新增11例死亡。台北市政府30日召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月29日；另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，預計將對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出相關回應。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊29日召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

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