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醫科22歲鮮肉離奇失蹤亡！朋友「蘋果手機」終尋獲　成釐清死因關鍵

▲▼孫正敏的屍體於4月30日在漢江上被搜救犬尋獲，調查人員探查水深，以求釐清死因。（圖／達志影像）

▲孫正敏的屍體於4月30日在漢江上被搜救犬尋獲，調查人員探查水深，以求釐清死因。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓年僅22歲的醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）於4月24日深夜與朋友A某前往盤浦漢江公園飲酒、跳舞，未料卻於隔日凌晨失蹤，最後被發現陳屍於漢江上，疑似為失足溺斃。警方今（30）日表示，已經尋獲A某的蘋果手機，將進行數位修復鑑識，以盼釐清孫正敏的死因與事發經過。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳表示，一名清潔員尋獲A某遺失已久的手機後，向漢江公園盤浦服務中心的職員稟報，並於30日上午11時29分向瑞草警察署報案，經過現場輸入手機密碼解鎖，確認該支手機為A某所持有。據悉，該支手機被發現時早已是關機狀態。

報導指出，A某與孫正敏飲酒後，於4月25日凌晨3時30分用自己的手機「iPhone 8太空灰」與父母通話，之後開始睡著，清晨醒來後，便匆忙拿著孫正敏的三星Galaxy手機獨自返家，此時的孫正敏則早已消失得形影無蹤。

明明兩人的手機廠牌不同，為何還會錯拿對方的手機？A某不斷透過律師解釋，由於喝得太醉，他早已忘記事發經過。A某的手機在該日上午7時2分便自動關機，研判是因為電力耗盡所致，此後該支手機的所在位置成謎，然而A某卻不向電信業者申掛遺失，反而拿著家中的空機臨時申辦新門號。

警方認為，A某的手機可能含有事發前後與孫正敏互相傳送的訊息，透過數位修復鑑識工作，來分析雙方的對話內容，進而釐清兩人在單獨相處、飲酒時，雙方之間究竟是何種氛圍。另外，A某的手機可能含有關於孫正敏失蹤前的行蹤、時間點等細節。

►醫科鮮肉醉酒失蹤溺斃！朋友「沉默多日」說話了　死者父：別再辯

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