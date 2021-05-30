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「快篩控制疫情」科學家戰翻！　《自然》曝「病毒含量」是關鍵

▲▼美國疫情／德州得來速篩檢所。（圖／路透）

▲美國德州一名居民來到「得來速」篩檢所接受檢測。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國政府年初宣布快篩計畫，1月10日起在全國推行，無症狀者也可檢測；美國總統拜登的防疫政策中，類似措施也扮演重要角色。但是，科學家們至今仍在爭論，數百萬個廉價、快速的篩檢工具，是否真的能夠協助控制疫情。科學期刊《自然》一篇文章指出，專家們出現2種歧異看法，原因就出在「病毒含量」。

文章解釋，快篩工具通常將鼻腔、咽喉拭子與試紙上的液體混合在一起，半小時內就可以知道結果；雖然可以快速找到最具傳染性的患者，卻僅能檢測到較高的病毒含量，可能因此漏掉病毒含量較低的病例。

英美推出相關計畫後，在學界引爆論戰。一些人贊同此作法，另一些人認為，這種快篩工具只能檢測「傳染性」，而非「患者是否感染」，如果在全國數百萬人口中推行，可能漏掉大量病例，利大於弊。

▲美國,紐約市,新冠肺炎,檢測,篩檢,鼻咽拭子。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市一位市民正在接受新冠肺炎篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

伯明罕大學生物統計學教授迪克斯（Jon Deeks）就認為，許多人可能被陰性結果誤導，鬆懈防疫僅戒心，此外，如果人們能夠自己實施快篩，不用依賴訓練有素的專業人員，可能會漏掉更多感染案例。他與其他同事認為，在廉價快篩試劑廣泛使用前，應該掌握更多數據和資料，證實此舉真的能夠有效遏止疫情。

支持快篩者也迅速反擊，他們認為，宣稱快篩可能造成傷害的說法既錯誤又不負責。哈佛公共衛生學院的流行病學家米納（Michael Mina）認為，這些爭論正在延遲疫情急需的解決方案，「我們一直說，還沒有足夠的證據，但我們正處於一場戰爭之中，尤其在病例數量方面，現在的情勢已經無法再糟了」。

科學家目前唯一達成共識的是，相關單位必須清楚闡明，快篩的目的是什麼、陰性結果代表何種意義。米納坦言，「把工具丟給那些不知道如何正確使用的人，真的是一個糟糕的想法」。

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