影／白目男進超市拒戴口罩！遭職員揮拳爆頭圍毆　網嗨翻：打得好

▲馬來西亞一名男子未戴口罩還不聽勸導，慘遭超市職員架起圍毆。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

馬來西亞迎來新冠肺炎（COVID-19）第三波疫情，由於變種病毒來勢洶洶，光是單日新增病例便維持在8、9000多例之間，創下連續5天以來新高，比例贏過印度，當局宣佈從6月1日起實施封城。不過，當地卻還是有民眾拒絕戴口罩，慘遭多名超市職員架起來圍毆，影片在社群流傳後，網友紛紛拍手叫好。

根據當地媒體報導，事情發生在砂勞越古晉市的七里聖淘沙某間超市，一名男子於本月28日進入該間超市時，因為拒絕配合規定戴上口罩而被職員勸阻，然而過程中還疑似出言不遜、辱罵勸阻的職員，雙方爆發激烈口角衝突。

4、5名身穿黑綠色制服的職員只好圍住無罩男，其中一人扣住後頸往後拉，其他名職員則使盡吃奶的力氣，朝著對方頭部揮拳瘋狂毆打，下手相當地重，最後身穿紅黑色制服的職員出手介入，阻止這場因「無罩」所引發的鬧劇，過程全被現場消費者用手機拍下，放到社群網路上，引發當地網友瘋狂討論。

該名網友在影片中寫道，「沒有戴口罩還罵人，活該被打！」

巴達旺副警區主任林肇雄表示，警方接獲報案到場時，該名男子已經逃離現場，警員要求超市負責人前往警局協調查。民眾呼籲，務必嚴懲這名不聽勸導的無罩男。

當地網友留言回應，「打得好」、「就是有這種聽不懂人話的垃圾，才會致使疫情不斷上升。」

【點我看影片】

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