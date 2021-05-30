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日本已1100萬人打疫苗　謝長廷：推「注射獎金」鼓勵接種

▲▼ 民進黨全代會及創黨29週年紀念晚會。謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

日本政府擬將部分AZ疫苗移交給台灣，有望在6月實施。對此，駐日代表謝長廷29日晚間在臉書分享，日本目前的施打疫苗經驗，已累積有1100萬人次施打疫苗，疫苗接種作業持續進行中。

謝長廷表示，日本雖然從今年1月起就一直針對疫苗接種作業進行演練，但實際作業仍狀況百出，最近平均一天可注射約40萬人次，離一天100萬人次的目標尚遠。

謝長廷說，如果一天100萬人次，正好可在7月底奧運前可完成3600萬高齡者接種目標；而日本偏鄉政府也以「注射獎金」方式鼓勵人民接種疫苗，出現不錯的效果。

謝長廷表示，日媒報導指出，每瓶疫苗可供6人施打，但如果6人只來一人，那剩下的6分之5就必須丟棄，因此疫苗數量並不等於可施打數量，雖然AZ運送不必超低溫冷鏈，但如果作業頻頻出錯誤，疫苗浪費也相當嚴重。

謝長廷強調，台灣數位產業發達，政務委員唐鳯「舉世聞名」，希望能夠解決這些問題，特別是如何避免預約注射的人不來，及剩餘疫苗要丟掉還是可以給其他人施打，施行細則都必須事先公布講清楚。

對於日本民眾接種後的副作用一事，謝長廷表示，很多人打第二針疫苗多少有副作用，包括發燒、疲倦、頭痛等；至於死亡，日本600萬人打輝瑞疫苗，其中死亡有85人，但報告指出，疫苗與死亡之間的因果關係無法判斷，目前日本累積有1100萬人次接種疫苗，疫苗施打作業仍持續進行中。

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