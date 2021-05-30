96歲阿嬤血氧掉到70…仍不打疫苗　「留給年輕人使用」

▲蔡壁如幫一位96歲的阿嬤做快篩。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）



黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，一位96歲的阿嬤血氣濃度掉到70幾，讓兒孫們相當緊張，但她仍堅持不打疫苗，理由竟是，覺得自己96歲了，要把這一劑留給年輕人使用，讓民眾黨立委蔡壁如直言，老人樂天知命，年輕人怎麼辦？為什麼政府不願意進口足夠的疫苗？

蔡壁如30日在臉書分享，星期六早上去拜訪一位96歲的阿嬤，是個受日式教育的高知識份子，也是個很厲害的發明家，對方有48個群組，每天一早醒來就看到很多孫子、曾孫，一一跟她發line的早安圖，且一直到現在還持續看日文書，而這次之所以會去做這個居家探視，是受到阿嬤72歲兒子的請託。

蔡壁如提到，阿嬤的兒子告訴她，現在疫情這麼嚴重，阿嬤這幾天血氧濃度甚至掉到70幾，兒孫們非緊張，所以請她幫阿嬤做快篩，倒是阿嬤一派樂觀，說自己已經96歲，明天會發生什麼事情，都無所謂了，阿嬤還要大家好好反省，到底對地球做了什麼事情，搞得病毒要來這樣傷害人類？

蔡壁如提及，快篩出來的結果是陰性時，阿嬤非常的感動，不但對她謝謝，還一直對試劑道謝，雖然聽不懂老人家的日文究竟說些什麼，但感覺得出是發自內心的感激之情，這是一個樂天知命的老人家，表明不會去打疫苗，因為已經96歲了，要把自己的這一劑疫苗留給年輕人使用，但阿嬤也納悶，疫情這麼嚴重，政府為什麼不願意進足夠的疫苗，好讓每個人都可以打得到？免除民眾的恐慌？