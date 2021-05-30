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南美1國總統「駁斥戴口罩」抗疫不力！　全國至少16城串連示威

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）疫不力，全國至少16城串連示威。（圖／路透）

▲COVID-19至今奪走巴西46萬多人性命，極右派的波索納洛卻淡化疫情嚴重性，駁斥戴口罩等作法，也質疑疫苗的重要性，導致他支持度暴跌。（圖／路透）

文／中央社里約熱內盧29日綜合外電報導

巴西至少16座城市今天發動示威，民眾高舉「波索納洛滾」、「現在就彈劾」等標語，抗議總統波索納洛（Jair Bolsonaro ）對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的處理方式。

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）疫不力，全國至少16城串連示威。（圖／路透）

COVID-19至今奪走巴西46萬多人性命，極右派的波索納洛卻淡化疫情嚴重性，駁斥戴口罩等作法，也質疑疫苗的重要性，導致他支持度暴跌。

今天這場遊行由左派政黨、工會與學生團體籌組，首都巴西利亞（Brasilia）與大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）的示威平和，但在東北部城市雷西夫（Recife）的示威卻場面火爆，警方甚至得出動催淚瓦斯並發射橡皮子彈。

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）疫不力，全國至少16城串連示威。（圖／路透）

在巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo），數千人戴著口罩封街，一個巨大的氣球把波索納洛畫成吸血鬼；在里約等地的示威活動中，還看到前左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）佩戴總統飾帶的照片。

里約熱內盧市中心有大約1萬人戴著口罩遊行，有些人高喊「波索納洛種族滅絕」或「波索病毒滾開」。

商人席維拉（Omar Silveira）告訴法新社：「我們必須阻止這個政府，我們必須說『真是夠了』。」

他談到波索納洛說：「他是個殺人犯、心理變態，沒血沒淚，他和我們不一樣，他沒有感覺，渾然不知自己造成的災難。」

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）疫不力，全國至少16城串連示威。（圖／路透）

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）疫不力，全國至少16城串連示威。（圖／路透）

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