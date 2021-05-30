快訊／BNT緊急授權爭議、企業買疫苗要中央簽約？　陳時中14:00說明

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布今（30）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防治作為。國內新冠疫苗取得引發討論，近期各縣市與企業單位規劃透過上海復星購買BNT疫苗，指揮中心當時回應「應該來申請藥證」，有網友發現疾管署官網介紹以及Covid-19疫苗接種須知暨意願書提到「BNT已通過我國緊急授權使用」等字樣引發爭議，預期記者會中將進行說明。

PTT網友Po文討論「BNT其實有通過緊急授權使用」，附上Covid-19疫苗接種須知暨意願書，內文寫到BNT疫苗「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，不過上疾管署官網求證，簡介則已經調整為「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家緊急授權使用」，並沒有「及我國緊急授權使用」的敘述。

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疾管署該資料最新更新顯示為今年2月26日，但透過「網頁時光機」回溯該頁面的過往更新時間，卻發現4月27日以前，疾管署網站關於BNT疫苗的簡介完整段落實際上還是「本疫苗目前已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，直到4月27日才做出更改，相關變動有待官方解釋。

鴻海集團創辦人郭台銘29日在臉書發布7點聲明，表示確實有意為台灣購買疫苗，貼文一出立刻引起網友熱議，隨即有網友在下方詢問，「指揮中心說，就算是捐贈，也要由中央和原廠直接簽約採購，是否會增加捐贈疫苗的難度」。對此，郭董親自回覆「會」，留言意外掀起另一波討論。