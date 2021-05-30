研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒「防護力略低」　抗體減少3倍

▲輝瑞疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）發表最新研究，輝瑞疫苗（Pfizer）在對抗印度變種病毒的效力略低，但仍具一定程度抵禦力。印度變種病毒肆虐全球，逾60個國家都已驗出此毒株，傳染性是英國毒株的1.5倍，而英國變種已是最初病毒的1.32倍。

這項研究針對法國中部奧爾良市（Orleans）28名醫護人員，其中16人完成接種2劑輝瑞疫苗、另外12人接種第1劑阿斯利康疫苗。研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒「B.1.617」時，抗體減少3倍，但仍舊具保護力，而只有接種1劑阿斯利康疫苗的患者，對變種病毒的中和能力、免疫水平都較低。

研究所所長、共同作者施瓦茲（Oliver Schwartz）表示，根據測試結果，「儘管效力略有下降，但輝瑞疫苗仍能提供一定對抗印度變種病毒的保護例。」

施瓦茲表示，1年內染疫康復與完成接種2劑輝瑞疫苗民眾都有足夠抗體，抵禦印度變種病毒，但抗體數量較英國變種毒株少3至6倍，「這次變種已獲得抵禦抗體的能力。」

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