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私賣韓劇被逮！北韓男遭開12槍500人前慘死　妻女哭昏嚇暈送勞改營

▲▼北韓江原道一名男子因散佈南韓影劇，遭到當局公開處刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓江原道一名男子因散佈南韓影劇，遭到當局公開處刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年12月起正式頒布《反動思想文化排擊法》，禁止居民之間散播、觀賞來自南韓的影片或音樂，違者恐怕被處有期徒刑、送勞改營，甚至公開槍斃。日前江原道元山市一名李姓男子，便因違法向居民販售南韓影劇，被當地幹部「抓耙子」，最後慘遭當局在妻小等500人面前槍斃身亡。

根據媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，來自北韓江原道的消息人士親自透露，遭處刑的居民為在元山市農村經營委員會擔任技師長（針對工廠、企業、農場進行技術性指導的職位）的李姓男子，他將南朝鮮（南韓）的電影、連續劇、音樂MV分別裝填至CD、記憶卡、USB隨身碟等，販售給當地居民，豈料卻被人民班長的女兒逮個正著，向當局報案。

於是李姓男子被當局貼上反動份子的標籤，他在接受審判時坦承，曾將來自南韓的影劇或音樂作品裝進CD或USB內，之後以5至12美元的價格販售給居民。

▲▼北韓近年已極少拍攝、自製戲劇或電影，皆以播放新聞、宣傳紀錄片等為主。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓近年已極少拍攝、自製戲劇或電影，皆以播放新聞、宣傳紀錄片等為主。（示意圖／達志影像／美聯社）

對此，保衛部正展開地毯式搜索，找出以違法手段購入南韓影劇音樂的居民。消息人士透露，目前有20多人因此被逮，正接受當局的預備審訊。

李姓男子被逮經過40天後，於今年4月25日，在妻子、子女、直系親屬、大學生、教職人員等500多人面前被當局公開槍決，執法人員向李男的身體掃射12發子彈，台下哭喊、尖叫聲四起，鄰居怕被視為反動份子，只能掩面留著眼淚、無聲哭泣，站在前排被迫目睹行刑的李男妻子與子女更是當場嚇得魂飛魄散，直接被抬上貨車，送往政治犯收容所（勞改營）。

▲▼北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令軍人持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲李男在妻小、直系親屬等500人面前被當局公開槍決。（示意圖／達志影像／美聯社）

李男被槍決前，當局朗讀判決文，「（李男）違反《反動思想文化排擊法》而被公開處刑，乃是江原道首例，在過去僅是送往鍛鍊台或是教化所，如果現今仍認為可以從輕量刑，那可說是大錯特錯！這種助紂為虐的行為，其實是幫助抹煞我國社會主義，如此反動份子，在我國社會不管何處，保證都無法抬起頭生活。」

李男死後，屍體被草草以麻袋包裹後送往他處。消息人士透露，如今北韓當局決定嚴懲類似犯罪行為，一律處以無期徒刑、甚至公開槍殺處決。

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