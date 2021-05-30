診所「拔冰箱插頭」替手機充電　1000劑Sputnik-V疫苗全毀

▲俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫苗在全球深陷疫情的當下，是非常重要的資源，且多半需要低溫冷藏，甚至是冷凍保存。不過，吉爾吉斯（Kyrgyzstan）的一間診所卻因為想要替手機充電，不小心拔掉了冷藏疫苗的冰箱插頭，導致1000劑疫苗全部報銷，消息曝光後也遭到民眾罵翻。

綜合《Khaleej Times》和《法新社》報導，事情發生在首都比什凱克（Bishkek）的一間公立診所，當時診所內有人為了讓手機充電，所以拔掉了存有疫苗的冰箱插頭，導致1000劑冷藏在裡面的俄羅斯的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗全部報銷。

據了解，此事發生在四月底，但衛生當局直到本周才公開說明，引發各界批評。目前調查還在進行中，不確定到底是誰拔掉了插頭，衛生部長貝謝納力耶夫（Alimkadyr Beishenaliyev）則表示，罪魁禍首可能是診所裡的清潔工。

自新冠肺炎疫情爆發以來，擁有650萬人口的吉爾吉斯目前已累積10萬餘人確診，死亡數為1735人，但官方也坦言，這並非真實的數字。

吉爾吉斯的疫苗主要仰賴外國捐贈，今年3月收到中國捐贈的國藥集團（Sinopharm）新冠疫苗，同時也收到俄羅斯捐贈的Sputnik-V。目前已經有5萬多人接種了第一劑疫苗，據了解，俄羅斯的疫苗較受當地人歡迎。

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