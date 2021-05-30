游淑慧秀衛福部文件：早就為BNT背書　迎黨意只好卡卡卡

▲游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫情嚴峻，各界期盼政府引進防護力高的BNT疫苗，衛福部則表示，BNT疫苗未與我國簽訂採購合約，也未提供相關技術性資料，向食藥署提出專案輸入申請。不過，國民黨台北市議員游淑慧30日深夜在臉書秀出衛福部文件，並指出衛福部早就為BNT背書，為了迎合黨意只好卡卡卡。

游淑慧提出第一項證據，根據衛福部今年2月頒布新冠疫苗接種計畫，裡面已把Pfizer（輝瑞）／BioNTech（BNT）疫苗的接種計畫、 接種方式及注意事項都列入。

游淑慧也提出第二項證據，由衛福部疾管署今年3月10日頒布的「疫苗接種需知暨意願書」，給接種民眾填寫選擇，該意願書不但有輝瑞／BNT可選， 甚至文字還稱已取得我國緊急授權。

游淑慧指出，從這兩份文件可知，衛福部早把輝瑞／BNT疫苗，列為台灣接種計畫之中 ， 當然也等於背書安全性的問題，從專業來看，衛福部知道BioNTech是安全、好的，只因為大老闆民進黨不喜歡「賣的人」，而且「心另有所愛」，於是就讓全台灣人跟著乾等，這是典型的口嫌體正直 ，嘴巴上迎合黨意強說拒絕，私下卻偷偷地誠實準備，當專業屈服於政治，面對疫情還要付多大代價。

▼衛福部今年2月頒布新冠疫苗接種計畫。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）



▼疫苗接種須知暨同意書。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）



▼疫苗接種需知暨意願書。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

