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英挪研究：新冠病毒有人造痕跡！　中國科學家用「反向工程」掩飾

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠病毒起源至今沒有定論，其中一種假說認為來自於實驗室意外。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國與挪威科學家最新研究指出，新冠樣本上出現唯有實驗室操作才可能產生的「獨特痕跡」，他們依據種種證據推斷，新冠病毒沒有可信的自然祖先，而是中國科學家在實驗室裡創造出來，之後又透過「反向工程」（retro-engineering）掩飾人為痕跡。文中還指出，中國實驗室裡出現「刻意破壞、隱瞞或污染資料」的行為。

英國聖喬治大學腫瘤學教授達格利什（Angus Dalgleish）、挪威病毒學家索韓森（Dr. Birger Sørensen）大約1年前使用新冠樣本研發疫苗時，發現相關證據，當時卻遭學界忽略。他們將把此論文發表在《生物物理學季刊》（Quarterly Reviews of Biophysics），《每日郵報》搶先取得22頁文件後獨家披露。

▲武漢病毒研究所被指控是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

▲武漢病毒研究所被指控是洩出新冠病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

研究團隊分析證據指出，中國科學家在武漢實驗室進行「功能增益研究」（ Gain of Function project）時，使用了當地洞穴蝙蝠身上發現的天然冠狀病毒，他們將病毒基因骨幹（backbone）取出，並在上面拼接新的棘突，藉此創造出致命且高傳染性的新冠病毒。

功能增益研究旨在釐清病毒對於人體的潛在影響，但卻須改造自然病毒，使其更具傳染性，因此在美國暫時被禁止。達格利什接受《每日郵報》採訪時說，「我們認為，（他們）已經創造出反向工程的病毒，改變了病毒，然後試圖讓它看起來像是多年前存在的一組基因序列」。

值得注意的是，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）本周稍早也陷入相關風波，他辯護美方資助武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）的決定，強調沒有批准60萬美元資金用於功能增益研究。

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲此前，各界普遍認為新冠病毒來自自然環境的可能性較高。圖為武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

此外，美中近日又因疫源調查陷入緊張關係，美媒援引情報機構報告指出，武漢病毒研究所3名人員2019年11月生病送醫，衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）25日呼籲世界衛生組織（WHO）確保下一階段調查「透明」，總統拜登隨後也要求情報機構「加倍努力」調查，並在90天內提交報告。

上述舉動引發北京強烈反擊，中國外交部發言人趙立堅27日抨擊美國政治操弄，意圖藉著疫情「搞污名化和政治操弄，甩鍋推責」，甚至質疑華府是否有信心邀請國際專家進入生物實驗室調查。

事實上，華南理工大學教授肖波濤2020年2月就曾發表論文，宣稱「新冠病毒可能來自武漢實驗室」，並且強調該機構的安全問題。但是，中國官方幾周後否認實驗室發生意外，27名科學家同月在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表聲明，強烈譴責認為新冠病毒並非源於自然的「陰謀論」，一致認為疫源就是野生動物。

美情報界「疫源2大理論」都沒把握！　紐時：還有證據沒研究

佛奇改口認了「資助武漢病毒所」　否認用於功能增益研究

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