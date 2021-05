照片曝光！英國凱特王妃接種第一劑新冠疫苗　推特發文致謝

▲凱特王妃接種第一劑新冠疫苗。(圖/翻攝自推特/KensingtonRoyal)

實習記者徐于文/綜合外電報導

英國凱特王妃(Kate Middleton)日前在官方推特發文表示,她已接種第一劑新冠疫苗,並向所有醫護人員與疫苗工作人員致敬,表達感謝。王室成員陸續接種新冠疫苗,包括威廉王子上週接種第一劑,女王與菲利普親王則在今年1月接種第一劑,並在3月完成第2劑疫苗程序。

凱特王妃在肯辛頓宮官方推特(Kensington Royal)發文寫道,「我昨天在倫敦科學博物館接受了第一劑新冠疫苗。」她強調,「非常感謝所有參與疫苗接種計畫的人們,感謝你們所做的一切。」

英國目前開放所有30歲以上民眾接種新冠疫苗,已有逾3800萬民眾接種新冠疫苗第一劑,約2400萬人完成兩劑疫苗程序。

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x