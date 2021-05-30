越南「合併檢測」漏夜狂篩5萬人！　教會群聚傳播鏈再擴大

▲越南新冠肺炎篩檢。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

越南胡志明市一處教會發生群聚感染，當局立刻採用「合併檢測」方式，漏夜對5萬社區居民進行篩檢。此種方法除了能快速掌握傳播鏈之外，還能大幅降低篩檢成本，峴港市去年爆發本土疫情時，就是採用此方法讓疫情快速穩定下來。

根據《VnExpress》報導，越南胡志明市一間教會因成員未戴口罩進行室內聚會，且現場無保持安全社交距離，導致教會內34名成員與24名接觸者感染新冠肺炎，當局也緊急針對教會所在的舊邑郡（Go Vap）進行「合併檢測」。

所謂「合併檢測」（Pool Testing）就是將數個樣本合在一起檢測，以縮短大規模篩檢的時間。例如越南就是將將5個樣本合併成1個檢體群，若是檢體群出現陽性反應，再單獨對5個檢體進行篩檢。

▲越南採用合併篩檢加速檢測速度。（圖／達志影像／美聯社）



結果舊邑郡的合併檢測中，有5個檢體群出現陽性反應，因此當局從28日晚間到29日白天，緊急擴大對舊邑郡第15坊的5萬居民進行篩檢，截至29日午間，已經有85例與教會相關的確診。第15坊副主任Dang Cong Tuan表示，很明顯已經發生社區傳播社區傳播。

胡志明衛生局副局長阮友興（Nguyen Huu Hung）指出，目前已經安排了8個篩檢點，每個檢測點的量能約在6000人左右，且篩檢站也按照時間進行分流。

《中央社》報導指出，越南過去已多次使用「合併檢測」進行大規模篩檢，例如峴港市去年8月爆發本土疫情時，就是利用此法在16天內對9萬7103人採樣送驗，迅速「掃描」峴港市醫院疫區，再擴大至社區篩檢，疫情也在一個月內獲得控制。

除了時間成本外也省下不少費用，若針對每個樣本進行單獨檢測，總花費高達554億越南盾（新台幣約6644萬元），改成合併檢測後降至120億越南盾（新台幣約1443萬元）以下。

而今年5月1日至22日，峴港市疾病控制中心共對近7萬個樣本進行檢測，且要在24小時內公布結果，以滿足疫調速度和監測要求。有時候單日送驗樣本數高達2萬2000個。

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