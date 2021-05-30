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日台互助！日革新相曝「贈台AZ疫苗考量」　1原因剔除輝瑞莫德納

▲▼日台相助！日本革新相：提供台灣AZ疫苗 因為最易保存運送。（圖／翻攝自河野太郎YouTube直播）

▲日本革新相河野太郎解釋選擇送台AZ疫苗的考量。（圖／翻攝自河野太郎YouTube直播）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣疫情爆發暴露疫苗準備不及的重大缺口，除了向美國及透過COVAX取得疫苗外，日本也有意推動運給台灣AZ疫苗。對此日本行政革新相河野太郎在29日的網路直播中表示，日本東北大地震時受到台灣捐助善款等協助，「遇到困難就是要互相幫忙。」

日本2011年東北大地震災情慘重，台灣官方民間出錢出力，甚至深入當地進行人道協助，此後許多日人對台便多了一份感激之情，日台雙方至今仍因此有緊緊的情誼聯繫。如今台灣遇到疫苗不足的緊急情況，日方自民黨參議員、台灣關係委員會負責人佐藤正久日前也已向路透社證實，自民黨已在推動建議案，預計6月初完成黨內程序後呈送日本政府。

佐藤正久指出日本疫情爆發期間，曾收到來自台灣裝滿2架大型噴射機之多的口罩，「現在必須要報恩」。而29日晚間在YouTube直播的網路節目中，河野太郎也表示在日本東北大地震時受到台灣善款和人力的協助，現在要來「互相幫忙」。

至於為何是給予AZ而非輝瑞或莫德納疫苗，河野太郎解釋AZ疫苗只需要一般冷藏即可，即使在運送過程中也一樣，但輝瑞和莫德納疫苗有更困難的冷鏈需求，必須維持負60度到負80度的低溫，因此相較而言AZ疫苗更能確保完整性，運送也更為便利。

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