台公衛貢獻大！瑞士學者：中阻參與WHO是「傷害台灣 」國際受損失

▲瑞士蘇黎世大學教授葛蘭諾指出由於中國阻撓，台灣和世界都受影響。（圖／翻攝自推特「@NoelClehane」）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電

瑞士蘇黎世大學教授葛蘭諾今天在瑞士與台灣合辦的研討會中表示，台灣有能力為全球衛生及防疫貢獻所長，卻受到中國阻撓，除傷害台灣，也可能使其他國家蒙受損失。

第74屆世界衛生大會（WHA）正在開議期間，蘇黎世大學社會科學院台灣講座、中央研究院歐美所今天舉辦「新冠肺炎病毒與世界衛生組織：中國與台灣在國際組織與多元秩序角色」線上圓桌論壇，駐瑞士代表黃偉峰及蘇黎世大學副校長史瓦辛格（Christian Schwazenegger）和與會者交流看法。

研討會由葛蘭諾（Simona Grano）主持，他表示台灣作為自由民主國家一員，又有能力為全球衛生及防疫貢獻所長，但卻無端受到中國以「一中原則」阻撓。在病毒無國界的情況下，這種政治阻撓除使台灣受到傷害，也可能使其他國家蒙受損失。

英國劍橋人口販運應用研究中心學者凌怡華（Bonny Ling）建議應用更具創意方式的軟性外交將台灣納入世界衛生組織（WHO）體系。

英國諾丁漢大學教授李駿怡說明，台灣利用數位科技有效防疫，而過雙向互動溝通，儘可能不違反自由民主社會的運作原則。

中央研究院歐美所副研究員吳建輝說明各國的疫苗民族主義、中國利用捐贈或銷售方式對開發中國家進行疫苗外交，將衝擊全球衛生治理體系，WHO應設法協調會員國，避免各自為政。

台灣清華大學教授林勤富表示，WHO應去除國家中心化桎梏，修改WHO章程納入各種不同的利益相關者，才能強化全球衛生合作，有效防疫。

這場會議共吸引近50位學者專家參與，討論議題從聯合國體制、WHO職能，到疫苗外交牽涉全球衛生治理以及應如何創意地納入不同的相關各方等議題。