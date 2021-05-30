約翰希南道歉風波　知名主持人貼「青天白日旗」反駁：台灣是國家

中央社訊

電影「玩命關頭9」演員約翰希南指台灣是國家，引發中國網友不滿後道歉。菲律賓知名主持人「金大哥」對此推文說，他妻子是台灣人，小孩是混血，「他們有個國家叫台灣」。

「玩命關頭9」主演之一約翰希南（John Cena）日前接受台灣媒體採訪時說：「台灣是第一個看到『玩命關頭9』的國家。」引發中國網友不滿。

對此，約翰希南25日在他的官方微博上傳道歉影片，用中文表示：「我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉，對我的錯誤，對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，不好意思」。

菲國大報「菲律賓星報」（Philippine Star）當天報導並在臉書分享這起事件，引來1300多則評論。

有菲律賓網友留言說：「中華民國台灣有自己的政府，發自己的護照，有自己的領土、貨幣和2300萬人口，所以是的，它是個國家。」還有網友嘲諷約翰希南道：「金錢至上；原則在哪裡？」

▲約翰希南（John Cena）道歉引發風波。（圖／UIP提供、翻攝自微博／RealWWEJohnCena）

「菲律賓星報」這則貼文也釣出菲律賓電視節目主持人「金大哥」（Kuya Kim）。他在留言中寫了30次「台灣是個國家」，最後還附上5面中華民國國旗小圖示，吸引5600多名網友按讚。

「金大哥」本名阿勒漢德羅．艾天薩（Alejandro Atienza），是馬尼拉市前市長艾天薩（Lito Atienza）長子。他曾擔任馬尼拉市議員，身兼氣象主播和電視主持人等多職。

「金大哥」27日又在推特回覆「菲律賓奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance Philippines）推文。

他寫道：「我太太是台灣人，我小孩是混血。他們有個國家叫台灣。」截至29日晚上11時，這則推文得到1萬4400多個讚。

不少菲律賓網友在留言中加上「台灣是個國家」（#TaiwanIsACountry）主題標籤和中華民國國旗圖示，並提到台灣是珍珠奶茶發源地、對菲律賓海外勞工很友善、為自己的主權奮鬥，「該是世界承認台灣是個國家的時候了」。