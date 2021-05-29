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北市聯醫仁愛院區「確診重症爆量」！工會深夜PO求救文

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲北市醫院量能吃緊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土病例連續14天破百，確診人數突破6000人，死亡人數累計78人，雙北醫療量能亮起紅燈。對此，台北市醫師職業工會29日晚間在臉書PO文求救，希望政府可以看到北市聯醫仁愛院區的確診病患爆量問題，進行更妥善的安排。

台北市醫師職業工會29日晚間以「北市聯醫仁愛院區確診重症爆量，政府別再置之不理」為題發出新聞稿，表示衛福部近期針對醫療量能超載的醫院做出規劃，但不斷超收的北市聯醫仁愛院區卻不再上方，希望北市府跟中央部會，針對管轄範圍內的醫療量能做出有妥善的安排。

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工會指出，北市聯醫仁愛院區29日已收治總共65床病患，24床需要使用呼吸器，24床之中更有13床使用呼吸器的個案因加護病房量能已滿，只能在普通病房繼續治療，之中更有些合併洗腎需求等其它極重症個案，無法順利入住加護病房。

▲▼北市聯醫仁愛院區「確診重症爆量」！工會求救：政府別再不理。（圖／翻攝台北市醫師職業工會）

▲工會為北市聯醫仁愛院區發出求救文。（圖／翻攝台北市醫師職業工會）

急診的部分，過去一周最嚴重時，甚至曾經到有14床確診病人在急診待床無法住院，其中有7床需額外供應氧氣，3床急需立刻插管住院或轉院。最讓人佩服卻也不捨的，恐怕是護理師的部分。在15日時約主要由5名呼吸器照顧經驗豐富的護理師負責輪值專責病房的照顧；但在29日時已經擴大到約62名護理師負責輪值，其中卻只有8名護理師具呼吸器照顧的足夠經驗。

工會認為，規模只是區域醫院等級的仁愛院區的人力跟呼吸器明顯不足，但醫療量能卻超載，讓基層人員感到心寒，也擔憂市民的醫療品質，呼籲主管機關衡量各醫院的量能，在病患到達急診前先送到待床時間最短的醫療院所，「若病情變化迅速，但該院卻無法負荷時，不應再由已疲憊不堪的各院急診自行靠著人脈或讓市民自行四處聯絡以拜託他院收治，衛生局應趁著此時建立一個統一的轉送機制，也能降低確診個案在急診群聚所帶來的感染控制風險。」

最後，工會表示，醫護人員不分科別不分年資俱皆全力以赴，自是這門工作之天職。但這波疫情真正考驗雙北、考驗台灣的，不只是醫療人員的專業能力，更是衛生主管機關的管理能力，「百年大疫下，沒有人是局外人。工會在這裡想說，醫護人員真的已經不需要再更多的政治口水了。醫護人員此時需要的是更多的自我節制和更多的責任感，和更多的同理心。」

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