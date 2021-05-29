指揮中心公布「企業疫苗採購」2原則　簽約採購都不能自己來

▲國內首批41萬劑AZ疫苗開打，首波開放給第一線醫療人員施打。（圖／記者湯興漢攝）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」兩大原則，除應有原廠的授權，也須符合食藥署查驗程序，且最終須依照指揮中心防疫政策使用，任何民間單位、縣市政府的申請也都必須符合同樣的嚴謹程序。簡而言之就是，民間單位可以代為牽線，但最終簽約採購，仍須由指揮中心執行。

佛光山所屬的國際佛光會27日向疾管署申請，希望捐贈20萬至50萬劑疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘所屬的永齡基金會，也準備相關文件提出申請。指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表達感謝，但強調申請後還是要由中央政府與原廠簽約採購，並由中央政府統籌分配，因為疫苗是要打到人體上，相關安全性還是要受到一定監督控管。

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指揮中心醫療應變組組長周志浩也表示，近日有接到很多仲介商人聯繫，表示可介紹洽購疫苗，但指揮中心都回過頭來問原廠，以確保品質與運送冷鏈條件，因為在運送過程只要多轉一首，就可能造成品質差異，接洽原廠可以直接讓疫苗到台灣，民眾施打才有品質保障。

指揮中心發言人莊人祥表示，基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，此涉及疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面：

一、疫苗安全：

COVID-19是全球重大流行疫病，為了確保國民健康安全，相關疫苗的取得，因為涉及嚴謹的緊急授權程序以及供應配送等相對嚴格的技術要求，為維護國人健康，保障國家整體之安全，我國疫苗政策與各國相一致，皆由中央政府依權責與專業統籌辦理。

二、法律責任：

依照「傳染病防治法」第 5條，傳染病防治政策及計畫，包括「預防接種」均是中央主管機關權責；此外，依照「藥事法」第 48-2 條規定意旨，製造或輸入緊急的疫苗藥物，其專案核准權限也屬中央主管機關。因此，有關疫苗的取得、分配與接種，均應由中央統籌，並與地方政府密切合作。

三、接種部署：

疫苗的購買與施打，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及專業人力丶物力的規劃部署，必須配合國家整體防疫策略，施打有序，以確保供應分配的安全性、有效性及公平性，因此執行層面也都必須由中央統籌處理。

指揮中心強調，對於近來有企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購者，政府均表達高度感謝與肯定。但為確保國人的安全健康，並達到國家整體防疫的成效，中央的疫苗政策是統一由政府向原廠採購，統籌分配使用，這也是絕大多數國家所採取的基本原則。

由政府與原廠直接簽約採購，確保原廠對政府直接負疫苗安全與法律的責任。企業、宗教等民間團體的捐贈，以及地方政府的採購，也需採取同樣原則處理。