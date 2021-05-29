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食物憑空消失！他看監視器怕爆　長髮女人深夜「爬出櫥櫃覓食」

記者張寧倢／編譯

紐約曼哈頓一名演員卡明斯（Joe Cummings）發現自己的食物常常還沒吃就憑空消失，質問女友也遭到否認，於是他在廚房加裝了針孔攝影機，結果竟然看見了毛骨悚然的畫面，一名女子從高處櫥櫃裡爬了出來，先是把洗碗槽當成馬桶在裡面小便，之後直接打開冰箱搜刮食物。

▲▼紐約男子家中竟有一名陌生長髮女人住在櫥櫃。（圖／翻攝自YouTube／You Know It Joe）

▲紐約男子家中竟有一名陌生長髮女人住在櫥櫃2周。（圖／翻攝自YouTube／You Know It Joe）

根據《每日星報》報導，這段監視器畫面拍攝於2009年，但隨著影片最近在YouTube上點閱突破1400萬次之後，又再次爆紅。苦主卡明斯當時很疑惑為何食物常常憑空消失，他的女友也否認偷吃，於是卡明斯在廚房天花板加裝針孔攝影機。當天深夜果然出現一名陌生的長髮女子，趁著屋主熟睡時，從門框上方難以觸及的櫥櫃中爬了出來。

夜錄影像顯示，女子先是悄悄踩上餐桌，然後小心翼翼地將椅子拉出來，站到椅凳之後再下到地板。首先，女子走向流理台，在洗碗槽裡小便之後，接著直接打開冰箱搜括食物和飲料，而且她似乎還坐在卡明斯的沙發上看電視、吃零食，最後才回到本來的藏身之處。報導稱，卡明斯全身發毛，簡直不敢相信自己看到什麼，警察後來逮捕了這名女子，才知道原來她已經在他家住了2個星期。

▲▼紐約男子家中竟有一名陌生長髮女人住在櫥櫃。（圖／翻攝自YouTube／You Know It Joe）

▲陌生長髮女人直接開冰箱搜刮食物。（圖／翻攝自YouTube／You Know It Joe）

卡明斯表示，他不知道這名女子是如何侵入家中的，他家在頂樓，只有防火梯和窗戶，不過警察認為女子可能本來是要來搶劫的，「據說警察不是第一次遇到類似的事情了。」許多網友被這詭異的情況嚇呆，紛紛在留言處表示，「這太可怕了吧」、「這就是為什麼要養狗的原因」、「她嘴巴直接對著飲料紙盒喝，有夠噁心」。

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