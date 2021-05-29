桃園清潔隊3確診！環保局工會怒：感染源未查明前停收龜山垃圾

▲環保局派遣6台水霧消毒車，針對龜山全區的主要道路進行大規模消毒。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區清潔中隊有3名隊員確診，今再增一例隊員家人確診，引發桃園市環保局工會重視，常務理事葉斯勝、總幹事彭宏達29日要求市府「在未查明病毒感染源前，請即刻停止龜山區所有清運業務」。工會指出，停止清運才可避免其他區清潔隊員支援龜山區時染疫。

環保局工會認為，清潔隊員是第一線面對民眾的防疫人員，如清潔隊員染疫，很有可能造成全區甚至全市沿街感染，請桃園市政府正視清潔隊員染疫的嚴重性，假設其他區隊支援的清潔隊員染疫，又返回原區隊時，反而更有可能擴大疫情影響，此外，停止清運期間也才能保障市民丟垃圾及隊員執勤時的健康安全。

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因此，環保局工會要求市府「在查明病毒感染源前，即刻停止龜山區所有清運業務！」對於工會的建請，市府並未正面回映但強調，龜山區清潔隊有隊員確診，環保局擴大採檢188人，並同步派出消毒機具針對這3位隊員所服務的「坪頂區1」及「楓樹、幸福區」二條資源回收車路線，進行2次消毒，亦同步啟動區域聯防機制由其他區中隊支援龜山區收運垃圾。今(29)日又派遣6台水霧消毒車針對龜山全區的主要道路進行大規模消毒，降低環境風險。

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