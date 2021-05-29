媽媽沒染疫　嬰兒一出生「PCR檢測陽性」！院方急啟動調查

▲ 印度日增死亡個案居高不下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度29日通報日增17.3萬人確診，創下45天來最低紀錄，被指已經度過第二波疫情高峰，但單日死亡人數仍上升至3617例。北方邦日前傳出一起罕見個案，一名未染疫的孕婦誕下的嬰兒病毒篩檢呈現陽性，令院方相當震驚，近日將再次進行測試。

根據當地媒體《Times Now》，北方邦瓦拉那西市一名母親蘇普莉雅（Supriya）25日在貝拿勒斯印度大學醫院分娩。她的新冠病毒檢測結果呈陰性，孩子卻一出生就檢出陽性。過去僅有檢測呈陽性的母親生下健康嬰兒的案例，這起病例恰好相反。

蘇普莉雅的丈夫普拉亞帕蒂（Anil Prajapati）向《印度報》表示，妻子24日入院，當天接受PCR核酸檢測，結果為陰性，第二天誕下女嬰，未料26日得知女兒的PCR檢測結果是陽性。他說明，院方25日將孩子交給他們之前，便在手術室內為她採樣，不確定檢測過程是否有問題。

院方醫療主管已經下令對此事進行調查，近日將再次安排這對母女接受檢測，所幸她們目前健康狀況皆良好。

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