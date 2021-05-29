越南「混種病毒」傳播力更強！複製速度極快　超越印度、英國變種

▲新冠病毒再傳新變種，越南衛生部長29日宣布，當地發現混合印度與英國變種的新冠「混種病毒」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

越南當局29日宣布，在確診者檢體中發現全新「混種病毒」，此次的新冠變異株是英國與印度變種病毒的混合體，不僅能透過空氣傳染，而且病毒培養顯示，它複製的速度非常快，可能是助長最近這波疫情激增的原因。越南政府表示，很快就會針對此一新變種向全球發出聲明。

根據《華盛頓郵報》報導，越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）表示，當地發現一種高傳染性的「新型」變種病毒，助長了越南最近一波的疫情升溫，經基因測序得知，這一變種病毒是英國與印度變種病毒的混合種，具體來說，這是一支帶有英國毒株上的變異的印度變種病毒，特別能透過空氣傳播，而且病毒培養（viral cultures）顯示，它的複製速度相當快速。

據路透社報導，此前，越南已出現包含英國與印度變種在內的7支已知的新冠變種病毒。哈佛醫學院駐河內的傳染病專家波拉克（Todd Pollack）表示，隨著病毒傳播會產生很多不同的突變，其中大多數沒有臨床意義，因為這次檢出新變種雖然帶有新突變的特徵，但這尚不代表病毒會聚集在病患體內，然後吐出混合的「超級病毒」。

報導指出，越南迄今累計約6400例確診、47例死亡，是全球防疫成功的國家之一，直到4月下旬病例開始激增，最近的許多感染病例都是發生在越南北部的2個工業省份，因為工廠員工作業時通常彼此距離很近，當局下令替蘋果公司等全球品牌代工的部分工廠暫停營運。鴻海集團（2317）在越南北江廠區的子公司也曾在上周停工，而鴻海競爭企業「立訊」至今仍尚未復工。

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