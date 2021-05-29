桃園龜山3清潔隊員確診家人也中了　中隊85人全數居家隔離

▲鄭文燦表示，這一波疫情到目前為止，病毒的傳播率和感染率都很強。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市龜山區3位清潔隊員確診案，市長鄭文燦29日在防疫說明會指出，龜山清潔中隊原有3位清潔隊員確診，今天再增一名是清潔隊員家人，共有4人確診。目前該中隊85名隊員全數居家隔離，市府並採取擴大採檢，採檢人數由原138人增加成188人，期透過4個即時，把防火牆和防疫的精準度提高。

鄭市長表示，這一波疫情到目前為止，病毒的傳播率和感染率都很強，因此市府採取了即時疫調、即時採檢、即時隔離和即時消毒的4個即時對策，希望杜絕感染源和提高防疫的精準度。

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衛生局長王文彥說，龜山清潔隊員第一位確診者是在5天前、於5月24日出現咳嗽和發燒後，經立即給他採檢和隔離，現今症狀是中重度，而他的一些同事也陸續有確診，整個疫情還有50名隊員仍在檢查中。

王局長進一步表示，目前戶外會被忽略的幾個傳播疫情的地方有：傳統市場、登山健行步道、工地和職場等處，多數民眾認為，上述場地是在戶外，所以未戴好口罩，或脫下口罩抽煙，或者家人聚會沒有戴口罩，建議戶外或家人聚會還是要戴好口罩。

市府環保局表示，龜山清潔隊員確診後即已完成緊急將其平時進行資源回收的2條作業路線2次消毒，今(29)日再度出動6台水霧消毒車，針對龜山全區主要道路進行大消毒，並同步啟動區域聯防機制由其他區中隊支援龜山區收運垃圾。

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