日本緊急和AZ協商「修改合約」！　只為順利將疫苗分給台灣

記者王佩翊／編譯

日本政府28日被媒體爆料，有意要將部分AZ疫苗分給台灣，最快6月便可實現，而外務大臣茂木敏充也在同日證實此項傳聞，並稱基於台日互助關係，將商討相關事項。《日本經濟新聞》29日則報導，由於日本政府先前跟英國阿斯特捷利康（AZ）藥廠簽訂的合約明確指出，不可將取得的疫苗讓渡到海外，因此目前日本當局已開始與AZ進行協商，希望能修改合約細項，以支援台灣。

▲日本為順利將疫苗分配給台灣，已主動向AZ協商修改合約內容。（圖／記者湯興漢攝）

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府與英國AZ藥廠簽訂1.2億劑的新冠疫苗合約，並於21日特許批准，只不過礙於血栓副作用，目前日本國內公眾接種疫苗僅使用輝瑞與莫德納，AZ暫時不開放施打。而官房長官加騰勝信28日在記者會中表示，在能確保人民都能施打到疫苗的前提下，會盡早討論將多餘的疫苗分配給其他國家與地區。

▲日本擬將部分AZ疫苗分給台灣。（圖／路透）



外務大臣茂木敏充說，將會認真考慮該國家與地區和日本的關係，再來商討要分給哪些國家。而首個傳出將受惠的國家正是台灣。有鑑於台日雙方在重大災難時的互助關係，因此日本已考慮要將從COVAX取得的部分AZ疫苗分配額給台灣。然而根據日本與AZ藥廠當初簽訂的合約，日本是不可以將疫苗分給其他國家的，而這也是為了要防止國家之間出現疫苗交易的行為。

為此，日本厚生勞動省已經開始與AZ藥廠協商修改合約，希望能夠將取得的疫苗配額合法分給台灣，以解救台灣的燃眉之急。

事實上，茂木敏充28日提到此事時也直言，「台灣在311大地震時，快速地募款，並提供我們各式各樣的援助。如今台灣的國產疫苗至少要等到7月才能正式上路，在此之前可能會面臨疫苗不足的情況，我們將會認真討論（支援方案）。」

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