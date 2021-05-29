快訊／高雄恐怖麻將已14確診　匡列699人還有106檢測未出爐

▲高雄麻將群聚再擴大匡列人數，還有106人待採檢。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區爆發地下賭場群聚，至今已有14人染疫。衛生局表示，這起麻將桌群聚立案匡列3圈擴大採檢，第一圈匡列有6人PCR陽性；第二圈應採330人，已檢310人，有8人呈現PCR陽性；第三圈350人，已檢264人，仍在採檢中。共計應檢699人，已檢593人，至今有14人呈現陽性，還有106人仍待採檢。

這起麻將群聚感染源目前尚未釐清，不過衛生局不排除指標個案應在日前公布個案，60多歲按摩師(案5888)常去的「瑞竹牌間」，只是按摩師較早出現症狀，再傳染給往來關係密切的父親(案5889)，其餘牌友和密切接觸者匡列採檢後，才相繼確診。

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▲高雄麻將桌群聚傳染途徑。（圖／高雄市政府提供）

疫調指出，按摩師除了傳染給父親外，母親(案6363)也在26日確診;而工作地點的按摩會館，也有同事(案6767)在26日染疫。另按摩師常去的瑞竹街牌間裡，共有4位牌友分別在25、26日確診，其中一名牌友(案6553)再傳染給妻子和2位女兒。

而瑞竹牌間的牌咖，偶爾也會去五甲牌間和立信牌間，其中一名牌咖(案6365)曾到立信牌間打麻將，傳染給一名女牌友(案6773)及一名男牌友(案7010)。

指揮中心29日公布高雄1例本土個案，仍與鳳山麻將群聚有關，個案案7810為70多歲女性，因被匡列接觸者，於28日確診，CT值32，無症狀患者，近1個月內皆無醫療院所就醫紀錄。統計至29日，鳳山麻將群聚已有14人染疫。

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