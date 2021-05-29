雙北醫療崩壞「中南部若再爆發」！急診名醫：全台醫療將毀滅

▲民眾湧入篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（29）日本土案例再增320例、校正回歸166例與21死亡。面對雙北醫療不堪不荷，台中陸續收治北部重症病患，這讓名醫謝宗學焦急對各界喊話，「不要再沈醉於防疫成功的過去」，儘管中南部醫療有餘力支援北部，就怕未來該區爆發大規模社區感染，「結局就是全台醫療毀滅！」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專向各界呼籲，「不要再沈醉於防疫成功的過去」，他表示，從許多北部醫師朋友的訊息得知，雙北市的醫療體系已經不堪負荷、崩潰在即，「不知道還能再撐多久」，並坦言過去一年發生在其他國家醫療崩壞的殘酷故事，正在雙北市真實上演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學轉述，北部醫師朋友對疫情看法，指出「中、南部地區雖然疫情相對平穩」，但絕對不能掉以輕心，不可以有任何鬆懈，一定要持續堅守宅在家、不群聚的原則，口罩要戴好、戴滿，手部清潔要徹底。

正因雙北病床呈現吃緊裝況，出現北病南送的狀況，對此，謝宗學警示，現在中南部的醫療體系還有餘力支援北部，萬一在北部疫情緩和前，中南部同時爆發大規模社區疫情，結局就是全台醫療毀滅。

文末，謝宗學憂心喊話，根據各方面湧來的資訊，北部疫情嚴峻的程度和醫療崩壞的真實慘況，遠比每天所公布的「數字」嚴重，現在事實上已經到了國家存亡的關鍵時刻，不能再有存有任何僥倖心態。