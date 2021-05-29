21死創新高「病況曝光」！累計87人死、3人家中離世

▲指揮中心公布5/29死亡個案。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案，另有校正回歸166例，總計493例。確診個案新增21例死亡，創下單日新高，這波疫情以來已累計87死。指揮中心也公布21例死亡個案的詳情，高達18人有慢性病史，死亡年齡最年輕為30多歲、最年長則是90多歲。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案（案1950、2265、2652、2862、3066、3302、3618、4391、4881、4893、4985、5552、5594、5702、5791、6283、6284、7237、7274、7435、7508），共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

在21例死亡個案中，有18例患有慢性病史，包括高血壓、糖尿病、腦中風及腎臟病等，且有6例是死亡後才確診、3人更在確診隔天就死亡。另，有4例的確切隔離時間尚待調查，1名30多歲男性在到院前即死亡。

據了解，案5791的30多歲男性是截至目前為止最年輕的死亡個案，26日經採檢後確診，原本預計27日前往檢疫所隔離，沒想到當天凌晨被家人發現倒臥在床，且四肢癱軟，沒有呼吸心跳，檢警當天相驗遺體，初步研判死因為呼吸衰竭。對此，爸爸對死因沒有異議，小兒子跟媽媽目前則在台中市檢疫所隔離。

指揮中心公布的詳情中，有1位為無症狀死亡患者，案5702的60多歲女性，本身有高血壓、腦中風及腎臟病史，於24日住院後，26日確診，但在隔天27日死亡。案5702、5791、5552則是確診隔天就死亡。

指揮中心發言人莊人祥也解釋，目前有87死，於家中離世有3例。他說明，有關死亡時間落差的部分，因為在醫院、家裡或旅館死亡者，後續會報到衛生局，再填報回來，資訊會有一些落差。

莊人祥說，每案都會追蹤，但防疫期間也有一點困難度，導致掌握程度不一，會再想方法改善。他舉例，今天有2例死亡個案到底是哪個地方住院、隔離，也都還在調查中，這也代表有些資訊不容易獲得，其中才會出現死亡時間達6天左右，但知道後都會立刻進行疫調公布。