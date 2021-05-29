台中本土確診115例！「四大家族」32人染疫　關係圖曝光

記者戴若涵／台中報導

本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心29日再宣布，新增320例本土個案、166例校正回歸本土個案，其中台中市增加33例本土，累計染疫人數達115人！其中有32人與四大家族有關，台中市政府召開防疫記者會時，公布關係圖並說明疫情。

▲台中市長盧秀燕召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

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台中市長盧秀燕指出，台中市今日33例本土確診個案，其中10例潭子立揚鞋業家庭群聚、2例東區家庭群聚、4例豐原家庭群聚、4例北屯家庭群聚（另有3例尚未有案號），均為家庭群聚案。市府第一時間已掌握個案足跡及接觸史，加強周邊環境清消，鞏固防疫網。

衛生局長曾梓展說明，潭子立揚鞋業家庭群聚感染今日新增10例，均為5月27日公布的案6541（立揚鞋業負責人的女兒、立揚鞋業包裝員）的家庭成員及親友，包含她的奶奶、父親、母親、姊姊、姊姊男友、男友媽媽、大伯父、大伯母、堂弟及二伯母，累計11例，因屬自家家族企業，家人同住，感染者均為家庭親友成員，傳播鏈明確。

案7535為案6541的48歲父親、立揚鞋業負責人，無相關症狀，26日因女兒確診被匡列居家隔離並採檢確診，11日至13日曾到金門旅遊；案7536為案6541的74歲奶奶，無相關症狀，27日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因孫女確診被匡列居家隔離並採檢確診。

案7537為案6541的49歲母親、立揚鞋業會計，近期無出國史，無相關症狀，23至26日均在工作，26日因女兒確診被匡列居家隔離並採檢、27日確診。案7538為案6541的25歲姊姊、立揚鞋業行政助理，近期無旅遊史，24日至26日均自行開車上班，26日出現症狀，因妹妹確診被匡列居家隔離並採檢確診。

案7539為案6541的42歲大伯母，近期無旅遊史，無相關症狀，25日曾至全聯潭陽門市、26日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因姪女確診被匡列居家隔離並採檢確診。案7540為案6541的8歲堂弟、國小二年級生，近期無旅遊史，學校19日停課後，除了固定至鄰居家上家教課，平日皆無外出，24日出現症狀，25日至診所就醫，26日因堂姊確診被匡列居家隔離並採檢、27日確診。

案7541例為案6541的51歲大伯父，近期無旅遊史，24日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，25日出現症狀至診所就醫，26日因姪女確診被匡列居家隔離並採檢、27日確診。案7542為案6541的50歲二伯母、立揚鞋業作業員，近期無旅遊史，無相關症狀，23日曾與娘家親友至源聚烤鴨用餐，27日因姪女確診由衛生局轉介採檢確診。

案7671為案7538的24歲男友，在科技業擔任機台維護工程師，近期無旅遊史，曾至女友家中與女友家人一起吃飯，24日出現發燒症狀，27日因被匡列為接觸者至醫院採檢確診；案7817為7671的50歲母親，為台中市保安大隊內勤員警，無相關症狀，近日無出國史，27日因案7671兒子女友家多人確診，28日至醫院採檢確診。

此外，東區家庭除了前已確診的7例，今日新增2例，累計9例。案7669為國小二年級7歲女童，近期無旅遊史，無相關症狀，27日因案父母確診由衛生局安排至醫院採檢確診；案7670為國小三年級9歲男童，無相關症狀，19日起皆在家遠距教學未外出，因案父母確診由衛生局安排採檢確診。

豐原家庭今日新增4例，均為5月27日公布的案6542（豐原區69歲女性家管）的家人，包含她的丈夫、兒子及2名孫子，累計5例。案6542原居萬華，17日全家南下回台中居住，案7543為案6542的72歲丈夫，近期無出國史，21至23日皆在家中，24日出現症狀，26日因太太確診匡列居家隔離並採檢、28日確診。

此外，今日新增4例北屯區家庭群聚案感染，另有3例尚未有案號，累計7例。案7527北屯72歲女性，近期無出國史，平日除至鄰近子女家中用餐外並未外出，26日出現症狀就醫採檢、27日確診，感染源調查中；案7821為案7527的44歲兒子，從事建築業，近期無旅遊史，21至27日出入工地（龍井區新興路57-2號、東區天乙街93號），26日出現症狀，因母親確診，28日至醫院就醫採檢確診。

案7822為案7527的33歲媳婦，為軍和街227巷市場賣菜攤販，近期無旅遊史，無相關症狀，25至27日早上都到市場擺攤，27日因婆婆確診至醫院採檢確診；案7823為案7527的49歲兒子，為工程行水泥師傅，近日無出國史，27日因母親確診匡列居家隔離，28日採檢確診。

另有案7527的長媳、長孫、次媳三人已確診尚未有案號，其中，22歲長孫從事建築業，近期無旅遊史，22、25、27日均到工地（龍井區新興路57-2號）工作，25日出現症狀，28日至醫院就醫採檢確診。