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快訊／嘉義堂兄弟泡個茶4確診！北漂返鄉談心　子送父就醫也中

▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣確診個案關係圖。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案；另有校正回歸本土個案166例，總計493例。確診個案中新增21例死亡，當中嘉義市0確診，嘉義縣出現4確診。

中央疫情指揮中心公布嘉義縣4確診本土病例，分別為67歲男(案7550)、70歲男（案7629）、88歲男（案7674），為堂兄弟群聚泡茶；另37歲男（案7673），為案7550之子屬家庭群聚，泡茶群聚共4人均確診，其中1人為新北案例，因經常出入大林鎮某工程租屋處，匡列接觸者24人，全案匡列接觸者共48人，接已完成採檢，除4人等待結果，餘皆為應性，該案與北部熱區移動接觸關係極大。

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▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府說明，案7550，為60多歲男子，有慢性疾病史，住屋為傳統三合院，與2子女同住，近月餘多次與北部回鄉2親友群聚泡茶，15日出現咳嗽症狀，27日因呼吸喘就醫，採檢通報陽性確診，目前插管收治專責醫院治療中。

▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

案7673為案7550之子，近2週工作暫停因腳受傷在家休息，5月24、26兩日上午於某駕訓班學大卡車駕駛1小時，匡列駕訓班教練1人為接觸者，其餘時間多停留於家中打電動，27日載父親至他縣市就醫，後因父親確診由衛生局安排採檢，28日確診，匡列接觸者親屬，均入住防疫旅館。

▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）


案7629，一個多月前從台北中和返鄉，目前無特殊症狀，與案7550為堂兄弟，經常泡茶聊天，27日至大林某診所看診，28日由衛生局通知採檢後確診住院治療，外出均配戴口罩。

▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

案7674夫妻同住，兒子每周回家探視，25日起出現輕微發燒不適，27日主動至斗南(火車站)快篩站接受篩檢，結果為陰性，因同為泡茶夥伴接觸者，列居家隔離採檢後確診，匡列接觸者兒子及太太2人，目前採檢中。

▲確診足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

另1位住新北回嘉義確診者，經常北部與嘉義往返，於大林某工地租屋，空間較為密閉，共租屋24人，28日由衛生局全數安排採檢完畢結果為陰性，入住集中檢疫所居家隔離中，環保局已完成周邊消毒。

翁章梁表示，今天公布本縣4確診案，依ct 值研判與北部熱區足跡移動之新北2堂兄弟有關，該起案件共造成5人確診，採檢29人，28人陰性；4人採檢中，全案匡接觸者48人，其中33人居家隔離、15人自主健康管理，全數完成採檢，衛生局持續追蹤中，所有足跡環保局皆已讀消毒完畢。北部疫情嚴峻，近期嘉義縣確診案例，多數有熱區移動接觸史，請大家務必要堅守沒事「宅」在家的共識，減少不必要的移動。

衛生局長趙紋華表示，新冠肺炎死亡以長者、慢性病比例偏高，呼籲鄉親此類患者應更加落防疫作為，並規律用藥。如有新北、台北、台中、彰化、南投、基隆..等熱區接觸史

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