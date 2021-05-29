富豪爽擁後宮74人卻染疫死　9億遺產不給情婦！正宮竟成最後贏家

▲英國貴族亞歷山大·錫恩（Alexander Thynn）因為私生活荒淫，而有「朗利特的腰」的綽號。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

英國知名貴族、第七代巴斯侯爵（7th Marquess of Bath）亞歷山大•錫恩（Alexander Thynn）於2020年4月死於新冠肺炎，享受87歲。由於遺產總價高達2300萬英鎊（約新台幣9億元），加上他生前除了妻子之外還有74位「小三」，分產問題成為眾人焦點。據英媒報導，錫恩竟然一毛錢都沒有留給情婦。

▲第七代巴斯侯爵錫恩穿著品味特殊，更號稱擁有74位情婦。（圖／達志影像）

根據《鏡報》報導，身為英國最古怪貴族的錫恩總是留著長髮、大鬍子，時常穿著色彩鮮豔的服裝，擁有一個占地超過9000英畝的野生動物園，但更為人熟知的竟是他風流的私生活。儘管他1969 年成功說服匈牙利女模蓋兒（Anna Gael）與前夫離婚後並和他結婚，但多年來，錫恩卻和超過70名女性「有連結」，甚至稱這些女人為「老婆」（wifelets）。

The Marquess of Bath Lord Alexander Thynn has sadly just died. Colourful chap, he was an 87 year old mega-rogerising hippy with dozens of young wifelets. I tried to speak to him once after a man was found dead on his Longleat estate but he said he was too busy reading pornography pic.twitter.com/C2GI406o7B — Mike Parry (@mikeparry8) April 6, 2020

《太陽報》指出，錫恩從1970年代以來一直保持著「開放」的愛情生活，並讓多達74名「小三」搬進他的朗利特（Longleat）莊園，傳聞裡面充斥著毒品派對與淫靡狂歡。錫恩曾說，單一配偶制太容易出錯，「我喜歡變化帶來的興奮感。」夜夜笙歌的錫恩獲得了「朗利特的腰」（The Loins of Longleat）的封號。

Alexander Thynn, ladies and gentlemen. The 7th Marquess of Bath and possibly my favorite person in the nobility. pic.twitter.com/A0npkEWDIM — Haley Caldwell (@haleymcaldwell) May 16, 2015

第54任老婆女模謝里（Cherri Gilham）受訪時表示，錫恩送給她莊園中的小別墅，但她最後仍選擇分手的原因是錫恩不斷要求做愛，「他會讓妳在床上和床下都很舒服。」謝里還說，自己在莊園中面臨的最大問題是其他女人，很多妻子們都會在背後誹謗、當雙面人，「而我覺得錫恩很享受這些後宮的宮鬥。」

報導稱，錫恩的遺產高達2300萬英鎊，扣除稅額後至少還有1440萬英鎊（約新台幣5.6億元），他在遺囑中提到，要將100萬英鎊先分給77歲的正宮蓋兒，其餘財產與藝術品收藏都將交給一個信託基金，將留給蓋兒與子女，部分用於動物園的維護費用。然而，那74位「老婆」卻一毛都分不到，甚至有媒體報導，錫恩的兒子已經開始將住在莊園內的情婦們一一逐出。

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