富豪爽擁後宮74人卻染疫死　9億遺產不給情婦！正宮竟成最後贏家

▲英國貴族亞歷山大·錫恩(Alexander Thynn)因為私生活荒淫,而有「朗利特的腰」的綽號。(圖/達志影像)

記者張寧倢/編譯

英國知名貴族、第七代巴斯侯爵(7th Marquess of Bath)亞歷山大•錫恩(Alexander Thynn)於2020年4月死於新冠肺炎,享受87歲。由於遺產總價高達2300萬英鎊(約新台幣9億元),加上他生前除了妻子之外還有74位「小三」,分產問題成為眾人焦點。據英媒報導,錫恩竟然一毛錢都沒有留給情婦。

▲第七代巴斯侯爵錫恩穿著品味特殊,更號稱擁有74位情婦。(圖/達志影像)

根據《鏡報》報導,身為英國最古怪貴族的錫恩總是留著長髮、大鬍子,時常穿著色彩鮮豔的服裝,擁有一個占地超過9000英畝的野生動物園,但更為人熟知的竟是他風流的私生活。儘管他1969 年成功說服匈牙利女模蓋兒(Anna Gael)與前夫離婚後並和他結婚,但多年來,錫恩卻和超過70名女性「有連結」,甚至稱這些女人為「老婆」(wifelets)。

The Marquess of Bath Lord Alexander Thynn has sadly just died. Colourful chap, he was an 87 year old mega-rogerising hippy with dozens of young wifelets. I tried to speak to him once after a man was found dead on his Longleat estate but he said he was too busy reading pornography pic.twitter.com/C2GI406o7B