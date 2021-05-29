雙北3家應變醫院「完成清空」　空出320床專門收治新冠患者

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心5/22起通令500床以上的醫院週五前撥出急性病床的1/10作為專責病房使用，多家醫院已完成開設。醫療應變組副組長今（29）日公布最新數量，雙北3家應變醫院已全數清空，可釋出320床專門收治新冠患者。

羅一鈞表示，目前全台共有1092張病床專責病床，收治520名新冠病患，特別是雙北3家醫院已全數清空，其中聯合醫院有110床、三總松山院區93床、新北市聯醫三總院區也有93床，台北與新北專責醫院，會接受衛生局安排住院病人往這幾家醫院收治，這三家醫院都有ICU病房，也有醫學中心可作備援。

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指揮中心昨日公布全台與雙北病床數，引發部分縣市首長質疑「數字有落差」，對此，衛福次長石崇良解釋，主要來自房間數與病床數計算單位不同，過去收治都是一人一室，但隨著疫情發展，為了讓更多確診病患能及時獲得照顧，以回歸原本病床設置空間。

根據統計，目前全國開設有專責病房醫院有180家，截至今日上午共有4201間、9646床，空餘床數有2579間、以床位計算的話是7676床。雙北地區房間數已經開設到1378間、達2836床，目前空床情形在雙北有320間、1500多床。

另外，在加護病房也是在這次收治的一個很大挑戰，石崇良表示，目前已責成各個重度急救醫院共46家，開設專門收治重症新冠病患，截至今日全國空開設577床，目前空床數還有429床；雙北地區較為吃緊，開設177床只剩97床。

而在全國加護病房統計中，目前3990張床數中，只剩下1137床；負壓隔離病房全國有919床，上午空床數是391床；雙北地區是231床，目前空床數是43床，現行政策上會盡量把負壓隔離病房留給需要插管、使用呼吸器病患使用。

本土疫情爆發以來，雙北確診患者多，且過度集中在某幾家醫院，指揮中心雖放寬兩人或多人一室，讓部分醫護大喊吃不消。

石崇良表示，5/22啟動EOC轉診以來，已協助31人轉到桃園、中區、南區等醫院，但還是會先從源頭分流，目前加護病房已做了調整，但仍有部分醫院病床較擠，之後也會持續做分流。

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