網紅嫌救護車鳴笛聲很吵！鄭文燦發文力挺：不歧視不貼標籤

▲鄭文燦28日以視訊的方式慰問消防人員。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）



記者林冠吟／綜合報導

日前網紅愛莉莎莎在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，指出「救護車很吵」引起網友砲轟，28日桃園市長鄭文燦在臉書貼文表示，最近比以往還要常聽到救護車的鳴笛聲，救護車每出一次勤就意味著警消人員必須忍受高溫與染疫的風險，感謝消防人員辛勞的同時也呼籲民眾對消防人員能夠不害怕、不歧視、不貼標籤。

桃園市長鄭文燦28日在臉書貼文上指出，「這陣子，我們比以往還要常聽到救護車的鳴笛聲」，隨著台灣本土疫情持續升溫，再加上桃園市國門之都，消防局至今已載送1074人，相較於去年同時期，載送量足足高出2倍。

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消防人員的每次出勤都必須爭取在最短時間內，穿戴完整的兔寶寶裝，忍受高溫與染疫的風險，前往疑似或確診個案的地點，進行載送任務，載送期間更因為擔心冷氣將病毒傳播出去，再熱都不能開冷氣，僅能把車窗打開通風。

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）



鄭文燦表示，可能有部分人面對消防人員全副武裝的進入自己所在的區域，會感到害怕，甚至歧視、將消防人員貼上標籤，不過鄭文燦強調，「每一位消防同仁，其實都是某一個人的家人朋友，也是我們的防疫英雄」。

他說，消防人員冒著染疫的風險，協助病患送醫，給予病患最妥善、最安全的救護，在悶熱的天氣中忍受著穿兔寶寶裝的不適與不便，就是要確保病患能夠安全送醫。他也以視訊的方式慰問相關人員，並希望民眾能夠多體諒對於第一線的消防人員，更不忘提醒消防人員在執行任務時也要記得好好保護自己，才能保護更多人。

為體諒消防人員的辛勞，鄭文燦在文末透露，只要有同仁執行防疫勤務載送疑似個案，每人均發放3000元防疫津貼，若載送到確診個案，每人則發放5000元的防疫津貼，並進行5天的自主健康管理假。此外，目前約有200名消防同仁已施打疫苗，市府未來也會安排將疫苗提供給一線防疫人員進行優先施打。

▲鄭文燦臉書貼文。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）