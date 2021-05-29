3姊妹無畏疫情出生了！陰影下喜見希望　台中茂盛首接生3胞胎

▲▼台中茂盛醫院首度接生罕見三胞胎，在疫情陰影下帶來希望。（圖／茂盛醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠病毒目前已造成台灣99人死亡！在一片沉重的氛圍中，台中茂盛醫院傳來令人振奮的好消息，今天早上首度為一位孕期滿34週的年輕孕婦接生罕見的試管三胞胎，體重都是在1740至1820公克的健康女娃兒。主刀的婦產科醫師廖敬慈除了為這對幸運夫妻感到興奮之外，還叮囑新手爸爸要做好防疫、保護珍貴的三寶。

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28歲的何太太說，多年前肚子痛去看婦科，才發現患有巧克力囊腫，左側輸卵管已堵塞。結婚1年後，就去不孕科診所報到，治療3年後成功懷孕。原本照超音波以為是雙胞胎，後來又出現1個寶寶的心跳，當時家人都很擔心，但3個寶寶都很健康發育，因為捨不得，於是打消減胎的念頭，何太太笑著對老公說，男孩、女孩一樣好，生3個已為少子化的台灣做出貢獻，決定就此封肚。

在產房外焦急等待的何先生看到護理人員抱來剛出世的三千金，滿臉感動，他說老早就幫女兒們取好名字，叫做何晴、何樂、何悅，希望她們能像陽光一樣，帶來希望與快樂，也期待她們平安長大。

何先生還透露，曾在馬祖當兵時幫婦女在車上接生，「初意外幫別人接生，感覺好奇妙！現在自己要當爸爸了，從沒想到一次3三個，真的很幸運、也很幸福，希望能為疫情嚴重死傷的台灣，增添一絲絲的喜悅與希望。

疫情期間喜獲麟兒，讓這對夫妻和醫護同仁都非常感動，尤其疫情當前，能見證新生命的奇蹟，更是鼓舞人心，接生的醫師廖敬慈更不忘提醒要注意做好個人衛生與防疫措施，至於親友想探訪寶寶，最好先拒絕，以免將病菌帶給這三個得之不易的新生兒！

由於三胎胞較為罕見，產房調派10多名醫護同仁全副武裝待命，一行人將產房擠滿、團團圍住何太太。所幸三千金體重都是很足的健康女娃兒，分別是1740、1760及1820公克。

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