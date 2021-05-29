家長請停止抱怨！　戰爭的時候誰還送小孩去學校？

▲停課不停學，在家上課 。（圖／記者姜國輝攝）

記者潘姿吟／台北報導

隨著疫情持續延燒，全國停止到校上課再延長，家長喊崩潰、網路上各種抱怨文不斷，為此，新北市一位小學老師在臉書發文反問：「現在已經在打仗了，各位家長知道嗎？而且我們就直接身處在戰場裡，尤其雙北地區。」他呼籲家長們，停止不切實際的抱怨，這一波大規模停課是為了抗疫、是為了讓大家活下來，非常重要的生死關頭。

《ETtoday新聞雲》就此篇文章採訪余老師，他指出，防疫如作戰，戰爭會造成許多人死亡，疫情也是，戰爭的時候目標是活下來，現在的目標也是，他進一步反問：「戰爭的時候，家長會一直計較學校為什麼不趕快讓孩子回到校園？會計較為什麼不乾脆宣布提早放暑假？會催促著8月讓孩子提早開學嗎？」

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任職於小學、教學經驗超過20年的余老師解釋，兒童不同於成人，小朋友只要有機會就會拿下口罩、也很容易成群靠在一起，還會用手去觸摸任何一個按鈕和扶手，也不懂得拿捏人與人之間的距離，對於防疫的細節都需要大人不斷提醒。

他說自己的兩個小孩在家也整天吵鬧，但唯有停課才能確實讓學童間保持距離，否則，一旦其中一個學生從同學身上帶著病毒回家，另外一個家庭就整個賠上了。

文一出，很多人表示認同並留言，「學生是最大群聚體，真的不要冒險！」「孩子還要他律，先關在家裡吧！」「大人上班大部分會乖乖戴口罩、大人不會在在操場上扭打、大人不會玩鬼抓人，最重要的上班的地方都他媽的有裝冷氣，小學教室沒冷氣要怎麼戴一整天的口罩！」

余老師語重心長說：「停課，其實保護的是你全家人的性命！」非常時期，如果大家不配合抗疫，一旦前線醫護垮了，台灣也垮了，那麼，停班封城的時候也到了，但即使封城也來不及了。

身為高中老師的郭媽媽則對《ETtoday新聞雲》表示，一直可以在家長社團看到很多唉唉叫的爸媽、吵著要快點把小孩送回學校，甚至希望不要停辦畢業典禮，她長嘆一口氣說：「難道他們都不知道這是多麼危險的事？很想請這些家長停一停負面的情緒，真的不要搞不清楚狀況！他們可能還沒有意識到，這場戰爭真的會讓很多人從人生畢業。」

▲唯有停課才能確實讓學童間保持距離。（資料圖／記者湯興漢攝）