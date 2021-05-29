判定送醫或居隔...2症狀是關鍵！指揮中心曝「初步判斷標準」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情半個月來已累計87死，由於中央流行疫情指揮中心一直呼籲有症狀再採檢或送醫，但死亡案例中，有人是在家中死亡，因此有醫師認為，有些長者一開始症狀不明顯，建議要用血氧濃度或肺部X光來判定。對此，指揮中心回應「血氧低於95、胸悶呼吸急促等都是徵象，很快會提供相關症狀給大家參考。」

台灣因應這波本土疫情，篩檢、檢疫旅館、集中檢疫所等量能緊繃，甚至有個案是居家檢疫不幸死亡。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，之前專家會議有進行討論，目前初步討論是，60歲以上或60歲以下本身有慢性病需要就醫，就會優先考慮到醫院或集中檢疫所觀察，60歲以下本身沒有慢性病需要處理，就比較適合居家隔離持續監測。

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而在血氧跟呼吸次數，羅一鈞說，「血氧低於95、胸悶呼吸急促」等都是徵象，這些就要居家檢疫主動回報，集中檢疫所則要密切觀察，目前指揮中心也進行血氧機採購，會提供給檢疫站或進行篩檢的醫院，也會提供給衛生局，讓衛生局去看看有沒有適合的管道，提供給居家檢疫的民眾。

而在加強版其中檢疫所和旅館，都有提供給金手指來檢測，每天都會有護理人員主動關心紀錄，如果看到血氧濃度比較低，可以主動回報。羅一鈞表示，希望未來可以盡快擴大到居家隔離的民眾，民眾也不用特別恐慌去搶購，可能會造成真正需要的人用不到，居家隔離的民眾要注意自己的症狀，指揮中心也會盡快提供相關症狀讓民眾參考。