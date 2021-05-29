今確診+校正回歸「共486例本土」　新北市224例最多！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案，另外還有校正回歸本土個案166例，總計493例，確診個案中也新增21例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今日新增320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月28日；另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

▲0529確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）

綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為臺北市168例，臺中市33例，桃園市19例，基隆市14例，臺東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。

另外，今日新增21例死亡個案（案1950、2265、2652、2862、3066、3302、3618、4391、4881、4893、4985、5552、5594、5702、5791、6283、6284、7237、7274、7435、7508），共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計470,287例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含426,915例排除），其中7,806例確診，分別為1,133例境外移入，6,620例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另20例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5841、7096）移除為空號。確診個案中99例死亡。

▲校正回歸直轄市縣(市)分布情形。（圖／指揮中心提供）