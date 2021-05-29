打完AZ疫苗「頭爆痛」！BBC女主播腦出血重症　一周後血栓身亡

▲ 夏莉莎的死訊令同事和聽眾都相當悲痛。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗爆出部分民眾接種後出現血栓症狀，引發恐慌，近來又傳出一起悲劇。《英國廣播公司》（BBC）一名主播施打第一劑疫苗幾天後頭痛欲裂，接著病情迅速惡化，不幸死於血栓及腦出血。

《每日郵報》報導，44歲女主播夏莉莎（Lisa Shaw）月中施打第一劑AZ疫苗，一周後開始嚴重頭痛，幾天後病情惡化，因血栓及腦出血住進皇家維多利亞醫院加護病房，21日下午病逝，令親友悲痛不已。

夏莉莎的同事透露，法醫在死亡證明上將「疫苗併發症」列為導致她死亡的可能因素之一，確切原因則須待調查結果出爐。根據BBC說法，她生前並無任何潛在健康問題。

英國截至28日約有2420萬人接種AZ疫苗，1070萬人完成接種第二劑，累計施打約3500萬劑，出現332起血栓病例，約每7.5萬人就有1例，至今奪走58條性命。但專家強調，與疫苗相關的血栓個案極為罕見，疫苗的益處仍遠遠大於其對多數人的風險。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

居家防疫必備 全自動感應酒精噴霧機只要588