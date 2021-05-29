「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！校方疑嗆：仇富嗎

▲天母貴族學校照辦畢典，引發住戶反彈！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）



記者劉維榛／綜合報導

全台進入三級疫情警戒，各校都已停辦畢業典禮！然而天母一名女住戶痛批，某私立高中在今（29）日照常舉行畢業典禮，當地住戶氣憤檢舉，無奈警方到場也很無奈，校方不僅不暫停典禮，還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」，讓大批網友拳頭硬了。

一名網友在臉書《Gangs of Tian Mu 天母幫》指控，今日天母某私立高中疑似不甩三級疫情警戒規定，照常舉辦畢業典禮，讓原PO傻眼直呼，「校園一直傳來歡呼聲！」

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隨著事情越演越烈，附近居民已報案處理，原PO轉述校方說法，「沒有辦畢業典禮，全程戶外，場內只有9人」，甚至還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」！此話一出，讓原PO難以接受，「早上還下雨，下雨還必須在戶外，真的是很委屈吧！」

▲另有網友爆料，校方疑嗆聲「仇富」字眼！（圖／翻攝爆料公社）



事後警方隨即到場處理，然而畢業典禮似乎沒有要暫停的意思，原PO氣憤直呼，「警察在半小時前已到場，但他們還是繼續辦，警察看起來很無奈。」對此，原PO也質疑，我自己也是大學的教育人員，大學端都已經取消畢業典禮，這周我要在家直播授課，還被他們學校預演的音響吵到無法直播！」

底下網友紛紛大罵，「這就是防疫破口」、「身為教育工作者，卻為台灣製造防疫大破口，令人憂心，責任感道德感完全不足，如果染疫是自找的，可以不救嗎」。留言串中，一名網友補充回應，黃郁芬議員及張斯綱一原已表示聯繫相關單位，相關單位也到場蒐證，「他們會要求相關單位嚴懲」。

據《東森新聞》最新報導，校方出面回應，這並非畢業典禮，而是董事會舉辦的活動。

▼ 警方到場也沒轍！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

