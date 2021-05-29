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24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,實名制,實聯制,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心昨（28）再新增29死，全台新冠肺炎累計死亡人數達78人，其中24人死後才確診，而一半以上死者，是確診當天或10天內惡化不治。醫師提醒，許多患者就醫時「不喘不嚴重」，但實際上血氧濃度很低，錯過救治黃金期，因此「血氧濃度」觀測，變得很重要。

據悉，新冠肺炎死者八成是60～89歲，許多長輩因為低血氧就診，一開始的呼吸並不喘或微喘，怎料早已處於「隱形缺氧（silent hypoxia）」的情況，當患者意識到自己呼吸困難時，很快就命危，需要插管急救。對此，許多民眾紛紛搶購血氧機，至於沒有血氧機的民眾，醫師也特別教導民眾「2招自保」。

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▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

胸腔重症醫師蘇一峰表示，「快樂缺氧」一詞在去年4、5月就有英文文獻可查，新冠確診者常長會出現身體已有低血氧的情形，但患者本身卻沒有出現呼吸困難的感覺，因此容易耽誤就醫延誤病情，更可能造成突然猝死的情形。

他提醒，新冠肺炎的確診者一定要注意呼吸和血氧濃度，避免不自覺的低血氧而造成心肌梗塞猝死；如果是無法住院，只能居家隔離、待在檢疫所得新冠肺炎患者，一定要小心觀察血氧狀況，才能在第一時間就醫。

▲▼Fitbit Versa 2,血氧濃度偵測。（圖／記者邱倢芯攝）

▲智慧型手錶有血氧濃度偵測功能。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

至於沒有血氧機的民眾，也可以透過「步行測試」和「計算呼吸」來自我監測，一是「6分鐘步行測試（Six minutes walk test）」，可按平常走路速度，連續走6分鐘，若臉色發黑，趕快就醫；若有血氧機測試一下血氧是否降低，有也趕快就醫；二是「計算呼吸」，人每分鐘平均呼吸12～20次，若發現自己每分鐘呼吸超過30次，也要趕快就醫。

據悉，正常人的血液氧氣濃度應高於93%，若低於此數值就屬異常，低於90%則需以氧氣治療，如果低於80%恐損害器官功能。

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